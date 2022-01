Meteo, inverno in stand-by. Niente piogge o nevicate almeno fino al 20 gennaio

La circolazione atmosferica sull’Italia non subirà modifiche rilevanti almeno fino al 20 gennaio; fino ad allora infatti non si prevede l’arrivo di perturbazioni atlantiche ne avremo irruzioni di aria fredda. Niente piogge o nevicate ma ancora condizioni di stabilità con prevalenza di giornate soleggiate in un contesto climatico poco invernale. Solo nella giornata di lunedì 17 gennaio la coda di un fronte freddo in scivolamento sull’Europa orientale potrebbe appena lambire le nostre regioni più orientali. In questo frangente si assisterà a una maggiore variabilità sulle regioni del medio Adriatico e al Sud ma con scarse precipitazioni, attualmente più probabili sulla Puglia e intorno allo Stretto di Messina, oltre che a un temporaneo e generale calo delle temperature.

Tra martedì 18 e giovedì 20 gennaio il clima risulterà insolitamente mite al Nord dove registreremo l’anomalia termica più marcata, specialmente in collina e in montagna. In Pianura Padana aumenterà il rischio di nebbie nelle ore più fredde, particolarmente nel settore orientale e sull’alto Adriatico. Ne seguirà un peggioramento della qualità dell’aria nei centri urbani con un incremento dei livelli di inquinamento e smog.

Solo nella parte finale della settimana l’alta pressione potrebbe spostare il proprio baricentro verso le Isole britanniche, lasciando il nostro Paese maggiormente esposto ad afflussi di aria fredda nord-orientale con un possibile peggioramento del tempo tra il 21 e il 22 gennaio. Si tratta di una tendenza a lungo termica con un basso grado di affidabilità, da verificare nei prossimi giorni.