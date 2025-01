Meteo, intenso ciclone al Sud e Isole: rischio nubifragi sulla Sardegna

La tempesta “Gabri” (perturbazione numero 6 di gennaio), così ribattezzata dall’Aeronautica Militare, nel corso della giornata odierna porterà maltempo su gran parte del Centro-Sud e Isole, con piogge che in alcune zone potrebbero risultare ancora a tratti intense. Ad aggravare la situazione ci saranno anche i forti e burrascosi venti di Scirocco che, alla foce dei fiumi, potrebbero ostacolare il normale deflusso dei corsi d’acqua verso il mare, con il rischio di esondazioni e allagamenti. Il Nord rimarrà invece ai margini di questa fase di forte maltempo, solo parzialmente coinvolto nella giornata di domani (domenica), quando qualche pioggia è attesa più che altro sulle regioni nord-occidentali. Nel frattempo le temperature, nonostante il maltempo, andranno incontro a un generale aumento e si porteranno quasi dappertutto su valori vicini alle medie stagionali, con un’attenuazione quindi del freddo notturno anche nelle regioni settentrionali.

Previsioni meteo per sabato 18 gennaio



Sabato in prevalenza soleggiato al Nord, con un po’ di nuvole e piogge isolate, per lo più alla sera, solo su Liguria, Basso Piemonte e Appennino Emiliano. Sul resto d’Italia molte nubi e piogge sparse, più insistenti e a tratti anche intense su Sardegna e regioni adriatiche; neve sul versante adriatico dell’Appennino Centrale oltre 1200-1400 metri. Temperature massime in lieve calo nelle regioni centrali, in leggero aumento invece nel resto d’Italia. Venti di burrasca al Sud, sulle Isole e sui mari limitrofi, che resteranno molto mossi o agitati.

Previsioni meteo per domenica 19 gennaio

Domenica molte nubi al Nord, con alcune piogge deboli e isolate all’estremo Nord-Ovest, dove cadrà la neve fino a quote collinari. Nuvolosità variabile nelle restanti regioni, intercalata da alcune parziali schiarite. Qualche pioggia intermittente sarà ancora possibile su Sardegna, Sicilia occidentale, coste centrali tirreniche e Salento. Temperature: minime in rialzo al Nord dove resteranno sopra lo zero. Massime in lieve flessione sulle regioni settentrionali, senza grandi variazioni altrove. Venti: fino a burrascosi sui mari di ponente, forti raffiche di Tramontana in Liguria. Mari mossi o molto mossi, localmente agitato il Tirreno centrale.