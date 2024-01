Meteo, intensa perturbazione da mercoledì 17: piogge intense, neve a bassa quota e raffiche di burrasca

Una nuova perturbazione atlantica raggiungerà l'Italia tra mercoledì pomeriggio 17 e giovedì 18 gennaio: si tratterà di un peggioramento più intenso dei precedenti, con l'arrivo di piogge diffuse, venti intensi e nevicate che potranno raggiungere localmente quote basse.

L'aria gelida in discesa sull'Europa centro-occidentale potrebbe lambire il Nord Italia, ma il suo arrivo non dovrebbe riuscire a trasformare in neve le precipitazioni previste in pianura.

Tra mercoledì 17 e giovedì 18 netto peggioramento meteo: pioggia, neve fino a bassa quota e vento forte

Mercoledì 17 pomeriggio è previsto l'arrivo della perturbazione, con precipitazioni che tra mercoledì e giovedì interesseranno soprattutto il Nord e il versante Tirrenico, con piogge localmente intense e insistenti specie tra Liguria e Toscana nord-occidentale. Meno coinvolte dal peggioramento saranno invece le regioni adriatiche e l'estremo Sud e Isole.

La neve cadrà a bassa quota al Nord, ma non in pianura: avremo possibilità di vedere fiocchi fino a 100-500 metri al Nord-Ovest, mentre a quote più alte (intorno ai 1000 metri) al Nord-Est. Resta scarso invece il rischio di neve in pianura.

Tra mercoledì 17 e giovedì 18 avremo una netta intensificazione dei venti, fino a forti da ovest sud-ovest soprattutto al Centro-Sud con raffiche di burrasca fino a sfiorare i 100 km/h. Al Centro-Sud a metà settimana avremo temperature complessivamente miti, con picchi intorno ai 20 gradi anche per effetto dei venti di föhn, mentre al Nord i valori, in calo durante il peggioramento meteo, resteranno sotto i 5-10 gradi.

Verso il fine settimana l'alta pressione dovrebbe tornare ad espandersi sull'Italia, garantendo quindi un weekend più stabile con ampie schiarite. Le temperature subiranno un calo termico per l'arrivo di aria più fredda e venti di grecale.