Meteo, Instabile fino a Sabato 28, poi Irruzione di Aria Fredda

L’intensa perturbazione atlantica (la n.8 del mese) che sta interessando il Nord Italia sarà ancora responsabile venerdì 27 di condizioni meteo instabili, con un parziale coinvolgimento della Toscana.

Nella giornata di sabato 28, scivolando lungo i Balcani, lambirà anche le nostre regioni centro-meridionali dove assisteremo allo sviluppo di locali rovesci o temporali. Sempre sabato, la coda di un’altra perturbazione atlantica (la n. 9 di settembre) porterà un po’ di instabilità tra Lombardia e regioni di Nord-Est e, successivamente, domenica 29 sulle regioni centrali adriatiche. Fino a sabato le temperature al Sud saranno superiori alla norma e pienamente estive (oggi anche sul medio Adriatico).

Tuttavia, tra sabato e domenica venti più freddi settentrionali sostituiranno gradualmente i tiepidi venti da sud, determinando un sensibile calo termico a partire dal Centro-Nord.

L’evoluzione per la prossima settimana resta incerta: l’attuale tendenza evidenzia iniziali condizioni di stabilità, ma con la prospettiva del transito di una nuova perturbazione fra martedì e giovedì.

Le previsioni meteo per venerdì 27

Nuvolosità diffusa al Nord, regioni centrali tirreniche, Campania e parte delle Marche e della Sardegna, con piogge e rovesci su est Lombardia, Nord-Est, levante ligure e alta Toscana, localmente intensi in Friuli. Più soleggiato nel resto d’Italia.

Nel pomeriggio rovesci e temporali su Alpi centro-orientali, relative zone pedemontane e Friuli Venezia Giulia; qualche pioggia anche nelle zone interne del Centro, specie fra Toscana e Umbria. Alla sera possibili temporali anche in pianura fra alto Piemonte e nord-ovest della Lombardia. Nella notte possibili temporali sul Lazio. Temperature in aumento con valori massimi estivi sul medio Adriatico, al Sud e sulle Isole. Ventoso per venti meridionali.

Le previsioni meteo per sabato 28

Tempo generalmente soleggiato al Nord-Ovest, Toscana e Sardegna. Nuvolosità variabile nel resto d’Italia con locali rovesci o temporali nel corso della giornata al Nord-Est, Lombardia orientale, Abruzzo, Molise, interno del Lazio, Campania, Puglia, Calabria tirrenica e nord-est della Sicilia. Isolati rovesci pomeridiani possibili anche sulle Alpi occidentali.

Temperature in calo al Centro-Nord, in Sardegna, Campania e nord Sicilia; valori ancora estivi e prossimi ai 30 gradi in Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Ventoso per Libeccio nel mar Ligure e di Maestrale sul Tirreno e sulle due Isole maggiori; Bora in rinforzo sull’alto Adriatico; ventoso anche sulle Alpi occidentali. Molto mossi o agitati i mari di ponente.