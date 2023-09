Meteo 12 settembre: insiste il caldo anomalo, ma arriva qualche temporale. Ecco dove

L’anticiclone responsabile del caldo anomalo di questi giorni - non solo in Italia ma anche in gran parte del continente - si sta indebolendo nel suo settore settentrionale sotto la spinta delle più fresche correnti atlantiche che smorzeranno sensibilmente la calura sui Paesi settentrionali e centrali. Le parti marginali delle perturbazioni atlantiche che scorreranno oltralpe andranno a lambire il Nord Italia, causando un aumento dell’instabilità sulle aree alpine e in seguito anche in alcuni settori di pianura, con conseguente parziale attenuazione del caldo.

Le previsioni meteo per martedì 12 settembre

Oggi tempo soleggiato al Centro-Sud, a parte il transito di qualche velatura. Prevalentemente soleggiato anche su Emilia Romagna e pianure del Nord-Est. Nubi in aumento nel resto del Nord, più compatte a ridosso dei rilievi alpini dove saranno possibili isolati rovesci o brevi temporali a partire dalla zona intorno alla Val d’Aosta, ma in estensione a buona parte delle Alpi fra pomeriggio e sera. Nella notte qualche temporale possibile anche sulla pianura piemontese. Temperature massime in calo al Nord-Ovest e sul versante tirrenico della penisola, in leggero aumento sul versante adriatico; valori compresi tra 27 e 34 gradi, con picchi anche leggermente superiori in Puglia. Venti in prevalenza deboli.

Le previsioni meteo per mercoledì 13 settembre

Insistono condizioni di tempo soleggiato al Sud e in Sicilia. Un po’ di nuvole sparse al Centro, in Emilia Romagna e in Sardegna, con locali piovaschi sull’isola. Tempo instabile nel resto del Nord, con possibili rovesci e temporali sparsi sulle Alpi e la val padana occidentale, ma in estensione alle pianure del Nord-Est verso sera. Temperature massime in calo, più sensibile al Nord; valori nella media al Nord-Ovest, ancora oltre la norma nel resto d’Italia con picchi di 32-33 gradi. Venti deboli, in prevalenza meridionali.