FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo: a inizio settimana venti freschi al Sud. Altrove sole e cl...

Meteo: a inizio settimana venti freschi al Sud. Altrove sole e clima più mite

A inizio settimana al Sud soffieranno ancora venti freschi con piogge sporadiche mentre altrove il clima sarà più mite con tempo stabile.
Previsione5 Ottobre 2025 - ore 11:56 - Redatto da Meteo.it
Previsione5 Ottobre 2025 - ore 11:56 - Redatto da Meteo.it

La perturbazione numero 1 di ottobre, che ha attraversato rapidamente l’Italia nel corso di questa domenica 5, si allontanerà verso i Balcani all’inizio della settimana. La circolazione depressionaria, che rimarrà centrata sulla Grecia, continuerà a influenzare marginalmente le nostre regioni meridionali, dove soffieranno ancora venti settentrionali intensi e piuttosto freschi, con temperature sotto la media stagionale e qualche passaggio nuvoloso al Sud e lungo il medio Adriatico, accompagnato da piogge isolate. Altrove, l’alta pressione tenderà a consolidarsi, garantendo tempo più stabile e temperature in graduale rialzo, che torneranno su valori vicini alla norma climatica o leggermente superiori.

Fino a metà settimana la situazione resterà tranquilla, con solo qualche sporadica pioggia e passaggi nuvolosi occasionali. Nella seconda parte della settimana, invece, si prospetta un temporaneo indebolimento dell’alta pressione, in particolare al Centro-Sud, con il possibile ritorno di piogge più significative. Su questa evoluzione vi consigliamo di seguire i prossimi aggiornamenti, per ottenere non solo le conferme, ma anche maggiori dettagli.

Le previsioni meteo per lunedì 6 ottobre

Alternanza tra sole e nuvole all’estremo Nordest, medio versante adriatico e regioni meridionali, con isolati piovaschi su Abruzzo, Molise, Puglia e Calabria; tempo in prevalenza soleggiato sul resto d’Italia.

Temperature minime in sensibile calo al Centro-Nord e Sardegna; massime in rialzo al Nordest, Toscana, Umbria, Marche e Sardegna, in calo invece al Sud, Abruzzo e Molise. Venti settentrionali ancora forti al Sud, in generale attenuazione altrove.

Le previsioni meteo per martedì 7 ottobre

Nuvolosità variabile alternata a schiarite, con la possibilità di qualche breve pioggia isolata su Puglia, Calabria e nord-est della Sicilia. Al Centro-Nord e in Sardegna il tempo sarà invece stabile e soleggiato, con ampie schiarite e solo qualche annuvolamento temporaneo sul Nord-Est.

I venti continueranno a soffiare da Nord, più intensi lungo il settore adriatico e sulle regioni meridionali. Le temperature resteranno contenute e sotto la media al Sud, mentre saranno in rialzo, su valori in linea o leggermente superiori alla norma, al Centro-Nord e in Sardegna.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo: oggi (5 ottobre) maltempo e forti venti! Le zone a rischio
    Previsione5 Ottobre 2025

    Meteo: oggi (5 ottobre) maltempo e forti venti! Le zone a rischio

    Oggi (5 ottobre) la perturbazione n.1 del mese porta un graduale peggioramento del tempo da Nord a Sud. Non si escludono potenziali criticità.
  • Meteo 5 ottobre: maltempo e rischio criticità! Attenzione ai venti: ecco dove
    Previsione5 Ottobre 2025

    Meteo 5 ottobre: maltempo e rischio criticità! Attenzione ai venti: ecco dove

    Oggi (domenica 5) maltempo su gran parte del Paese e forti venti con raffiche anche oltre i 100 km/h soprattutto sul medio e alto Adriatico.
  • Meteo: domenica 5 maltempo. Piogge e forti venti con raffiche anche oltre 100 km/h
    Previsione4 Ottobre 2025

    Meteo: domenica 5 maltempo. Piogge e forti venti con raffiche anche oltre 100 km/h

    La prima perturbazione del mese già da stasera (sabato 4 ottobre) innesca le prime piogge al Nord e in Toscana. Domenica 5 forti venti e maltempo
  • Meteo: weekend al via con tempo stabile, ma il maltempo è dietro l'angolo. Le previsioni
    Previsione4 Ottobre 2025

    Meteo: weekend al via con tempo stabile, ma il maltempo è dietro l'angolo. Le previsioni

    Il weekend ha inizio oggi (sabato 4 ottobre) con tempo perlopiù tranquillo ma già dalla sera inizierà a farsi sentire un nuovo peggioramento.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: mercoledì 8 bel tempo ovunque, il clima si riscalda! Poi qualche pioggia: la tendenza
Tendenza5 Ottobre 2025
Meteo: mercoledì 8 bel tempo ovunque, il clima si riscalda! Poi qualche pioggia: la tendenza
Mercoledì 8 ottobre bel tempo in tutto Italia con temperature miti al Centro-Nord mentre al Sud sarà inizialmente più fresco: tendenza meteo.
Meteo: martedì 7 ancora venti freddi al Sud. Da mercoledì 8 sole sull'Italia e clima mite
Tendenza4 Ottobre 2025
Meteo: martedì 7 ancora venti freddi al Sud. Da mercoledì 8 sole sull'Italia e clima mite
Nella giornata di martedì 7 al Sud soffieranno ancora venti freddi mentre al Centro-Nord e in Sardegna dominerà l'alta pressione: la tendenza.
Meteo: a inizio settimana ancora forti venti! Il clima si fa via via più mite. La tendenza da lunedì 6 ottobre
Tendenza3 Ottobre 2025
Meteo: a inizio settimana ancora forti venti! Il clima si fa via via più mite. La tendenza da lunedì 6 ottobre
La prossima settimana avrà inizio all'insegna dei forti venti al Sud e in Sicilia. Con il passare dei giorni però l'alta pressione si rinforza.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Domenica 05 Ottobre ore 15:54

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154