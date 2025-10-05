Meteo: a inizio settimana venti freschi al Sud. Altrove sole e clima più mite

La perturbazione numero 1 di ottobre, che ha attraversato rapidamente l’Italia nel corso di questa domenica 5, si allontanerà verso i Balcani all’inizio della settimana. La circolazione depressionaria, che rimarrà centrata sulla Grecia, continuerà a influenzare marginalmente le nostre regioni meridionali, dove soffieranno ancora venti settentrionali intensi e piuttosto freschi, con temperature sotto la media stagionale e qualche passaggio nuvoloso al Sud e lungo il medio Adriatico, accompagnato da piogge isolate. Altrove, l’alta pressione tenderà a consolidarsi, garantendo tempo più stabile e temperature in graduale rialzo, che torneranno su valori vicini alla norma climatica o leggermente superiori.

Fino a metà settimana la situazione resterà tranquilla, con solo qualche sporadica pioggia e passaggi nuvolosi occasionali. Nella seconda parte della settimana, invece, si prospetta un temporaneo indebolimento dell’alta pressione, in particolare al Centro-Sud, con il possibile ritorno di piogge più significative. Su questa evoluzione vi consigliamo di seguire i prossimi aggiornamenti, per ottenere non solo le conferme, ma anche maggiori dettagli.

Le previsioni meteo per lunedì 6 ottobre

Alternanza tra sole e nuvole all’estremo Nordest, medio versante adriatico e regioni meridionali, con isolati piovaschi su Abruzzo, Molise, Puglia e Calabria; tempo in prevalenza soleggiato sul resto d’Italia.

Temperature minime in sensibile calo al Centro-Nord e Sardegna; massime in rialzo al Nordest, Toscana, Umbria, Marche e Sardegna, in calo invece al Sud, Abruzzo e Molise. Venti settentrionali ancora forti al Sud, in generale attenuazione altrove.

Le previsioni meteo per martedì 7 ottobre

Nuvolosità variabile alternata a schiarite, con la possibilità di qualche breve pioggia isolata su Puglia, Calabria e nord-est della Sicilia. Al Centro-Nord e in Sardegna il tempo sarà invece stabile e soleggiato, con ampie schiarite e solo qualche annuvolamento temporaneo sul Nord-Est.

I venti continueranno a soffiare da Nord, più intensi lungo il settore adriatico e sulle regioni meridionali. Le temperature resteranno contenute e sotto la media al Sud, mentre saranno in rialzo, su valori in linea o leggermente superiori alla norma, al Centro-Nord e in Sardegna.