Meteo, inizio settimana tra sole e temporali: le previsioni per il 29 maggio

Anche nei prossimi giorni gli anticicloni resteranno lontani dal Mediterraneo, occupando le alte latitudini, tra il Nord Atlantico e l’Europa settentrionale. L’Italia quindi rimarrà soggetta a condizioni di instabilità con rischio rovesci e temporali, con la possibilità di fenomeni di forte intensità associati a grandine e raffiche di vento. Nella prima parte della settimana l’instabilità è destinata sarà ulteriormente alimentata dal transito nel Mediterraneo della perturbazione numero 8 di maggio che lambirà le nostre estreme regioni meridionali. L’attuale tendenza non mostra grandi cambiamenti della situazione nei giorni a seguire: così, anche la seconda parte della settimana sarà probabilmente caratterizzata da tempo instabile con temperature vicine alle medie di inizio estate.

Le previsioni meteo per lunedì 29 maggio

Inizio di giornata con qualche rovescio o temporale in Lombardia, Piemonte e Liguria; tempo in peggioramento in Sardegna; maggiori schiarite nel resto d’Italia. Tra la tarda mattinata e il pomeriggio sviluppo di rovesci e temporali sulle zone montuose del Nord e vicine zone di pianura, in Sardegna e in gran parte delle zone interne del Centro-Sud e della Sicilia, con sconfinamenti verso le coste liguri e tirreniche. Migliora in serata, salvo ancora qualche rovescio nel sud della Sardegna. Temperature senza grandi variazioni, comprese tra 23 e 28 gradi. Venti deboli, a parte il rischio di raffiche negli episodi temporaleschi.

Le previsioni meteo per martedì 30 maggio

Al mattino nubi sparse su Alpi, alta pianura padana, Lazio, Sud e Isole, con locali piogge o rovesci nei settori tirrenici, sulla Sicilia occidentale e nella Sardegna meridionale; tempo più soleggiato nelle altre zone. Nel pomeriggio sviluppo di rovesci e temporali su parte dei rilievi del Nord, nell’alta pianura lombarda, zone interne e tirreniche del Centro-Sud, Foggiano, Sardegna e Sicilia centro-occidentale. Fra sera e notte possibile insistenza dei temporali sulle Alpi centro-occidentali e nelle vicine pianure. Temperature quasi stazionarie, sempre nella media o leggermente sopra. Venti in prevalenza deboli con rinforzi di brezza e temporanee raffiche in prossimità dei temporali.