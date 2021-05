Meteo, inizio settimana del 17-21 maggio meno instabile quasi ovunque

Si profila uninizio settimana, quella del 17-21 maggio, con tempo meno instabile quasi ovunque sull'Italia e con temperature altalenanti. Dopo una domenica con clima caldo nelle Isole, i valori si attesteranno vicini alle medie. Il tempo sarà più stabile al Centro-sud al Nordovest, mentre qualche temporale potrà interessare il Nordest.

Meteo, inizio settimana stabile con l'eccezione del Nordest

Lunedì rischio di rovesci o temporali al Nordest e sulle Alpi centrali . Nel resto del Paese giornata soleggiata con solo qualche annuvolamento pomeridiano sulle zone appenniniche centro-settentrionali. Temperature massime in aumento con punte anche di 27-28 gradi sul medio e basso Adriatico e intorno ai 30 sul basso Ionio e nel sud della Sicilia. Si faranno sentire venti occidentali: Foehn al Nordovest, Maestrale in Sardegna, Libeccio altrove, forte sul Ligure.

Da giovedì infine si profila un rialzo della pressione con un tempo più stabile e soleggiato ovunque e con instabilità in esaurimento sul settore di Nordest. La stabilità potrebbe non durare a lungo per l'avvicinamento di una nuova perturbazione ma si tratta di una tendenza meteo da confermare nei prossimi aggiornamenti.