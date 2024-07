Meteo: inizio di settimana con caldo e afa in attenuazione e temporali. I dettagli

Caldo intenso e afa finalmente in attenuazione ad inizio settimana nelle regioni centro-meridionali, anche se le temperature rimarranno comunque pienamente estive, localmente ancora superiori alla norma e con punte intorno ai 35 gradi, senza raggiungere ovunque la soglia estrema dei 40 gradi. Merito della perturbazione di origine atlantica (la n.7 del mese), che dopo aver raggiunto oggi (domenica 21 luglio) parte del Nord, sta scivolando ora verso il Centro-Sud portando anche qui una fase instabile e temporalesca e un moderato rinforzo dei venti di Maestrale specie sulle nostre due Isole maggiori. Anche in Sicilia è atteso un calo termico ma senza l’arrivo delle tanto attese precipitazioni.

Tra giovedì 25 e venerdì 26 assisteremo ad una ulteriore attenuazione del caldo con temperature che su parte del Nord e sul versante adriatico, potrebbero anche non raggiungere i 30 gradi. L’attuale tendenza, ancora da confermare, evidenzia, infatti, il possibile arrivo giovedì di un impulso instabile proveniente dal Nord Europa che velocemente scivolerà da nord verso sud. A seguire, nel corso dell’ultimo weekend di luglio, le proiezioni a più lungo termine mostrano il ritorno dell’alta pressione con caldo in aumento.

Le previsioni meteo per lunedì 22 luglio

Tempo variabile e instabile, con rovesci o temporali che nel corso della giornata interesseranno le aree alpine centro orientali, l’Emilia Romagna, le zone interne della Toscana, Umbria, Lazio, regioni centrali adriatiche e il Sud peninsulare. Fenomeni localmente intensi, associati a possibili grandine e raffiche di vento. Isolati fenomeni anche in Sardegna e in serata nel Messinese.

Temperature massime in calo al Centro, sulla Sardegna e sul basso versante tirrenico dove per lo più non si andrà oltre i 31-33 gradi; in rialzo al Nord-Ovest dove si toccheranno nuovamente i 34-35 gradi; punte fino a 37-39 gradi nei settori ionici. Venti di Maestrale sui mari di ponente, fino a forti di Maestrale in Sardegna e Sicilia; temporanee raffiche nelle aree temporalesche. Mari: mossi o molto mossi i bacini di ponente, fino ad agitati il Mare di Sardegna e i Canali delle Isole: poco mossi l’Adriatico e lo Ionio.

Le previsioni meteo per martedì 23 luglio

Migliora al Centro-Sud con il ritorno ad un tempo prevalentemente stabile e soleggiato; da segnalare al mattino una residua nuvolosità sul basso Tirreno tra Calabria e Sicilia e nel pomeriggio un po’ di nubi in Appennino con possibili isolati rovesci tra Marche e Abruzzo. Al Nord giornata variabile e instabile con rovesci e temporali pomeridiani sulle aree alpine ma in forma isolata possibili anche in pianura, specie sulla Val Padana centrale.

Temperature con punte fino a 34-35 gradi al Centro-Sud ma non sarà un caldo afoso. Venti secchi di Maestrale da deboli a moderati al Centro-Sud dove i mari risulteranno in prevalenza mossi. Un po’ mosso anche il Mar Ligure meridionale.