Meteo, in settimana ancora tempo instabile: la tendenza dal 12 marzo

Martedì vedrà ancora l’Italia immersa in una circolazione ciclonica associata a una massa d’aria relativamente fresca in quota. La conseguente instabilità potrà generare nel corso della giornata alcune precipitazioni sulle regioni di Nordest e in quelle peninsulari con fenomeni spesso a carattere di brevi rovesci e con lo sviluppo di possibili temporali in Puglia, sul basso Tirreno e nelle zone interne del Centro. Piogge più occasionali nelle Isole dove non mancheranno le schiarite. Schiarite ancora più ampie sull’Emilia occidentale e al Nordovest dove registreremo anche un rialzo termico. Massime in calo invece al Sud e in Sicilia. Sarà un’altra giornata ventosa sul Tirreno, in Calabria e nelle Isole per venti da moderati a forti di Maestrale; rinforzi di intensità moderata da nordovest anche sull’Adriatico e di Foehn nelle valli alpine occidentali.

Tendenza meteo: Italia tra instabilità a schiarite

Mercoledì l’area depressionaria tenderà a traslare verso est in direzione dei Balcani e nel contempo a indebolirsi. Atmosfera che quindi diverrà più stabile con il rischio di qualche fenomeno che dovrebbe limitarsi al Triveneto, forse in forma occasionale anche in Lombardia e in Emilia Romagna. In termini di nuvole avremo molta variabilità con schiarite ampie solo temporanee e sviluppo di nuvole cumuliformi attorno ai rilievi. Nella seconda parte poi assisteremo all’avanzata di nuvole medio-alte da ovest legate alla parte avanzata di una perturbazione in ingresso dalla penisola iberica verso il Mediterraneo occidentale. Nelle temperature sono attesi dei lievi cali nelle minime e valori stabili o in lieve rialzo nelle massime. I venti saranno in attenuazione ma ancora fino a moderati sui mari di ponente e nelle Isole.

Tra giovedì e venerdì la perturbazione (n. 6 del mese) attraverserà le regioni centro-meridionali con le precipitazioni più significative che, secondo le attuali proiezioni, dovrebbero interessare Lazio, Abruzzo, Sud peninsulare e Sicilia tirrenica. Il Nord dovrebbe essere solo lambito dal sistema nuvoloso con qualche precipitazione isolata solo nel settore a sud del Po. Il passaggio perturbato sarà accompagnato da temporanei rinforzi del vento (con andamento antiorario intorno a un minimo in movimento dal Tirreno verso il Sud) e da temperature altalenanti senza particolari sbalzi.

Verso il fine settimana del 16-17 marzo infine, in particolare tra sabato e la prima parte di domenica, si prospetterebbe un rialzo della pressione con tempo prevalentemente stabile e asciutto un po’ dappertutto. Si tratta naturalmente di una tendenza ancora incerta e da verificare nei prossimi aggiornamenti.