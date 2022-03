Meteo, qualche debole pioggia nelle Isole e al Sud. La siccità al Nord ha i giorni contati

Ultimo weekend del mese nel segno dell’alta pressione e della grave siccità sulle regioni settentrionali dove, in alcuni casi, non piove ormai da oltre 100 giorni. Ma la svolta potrebbe arrivare presto: giungono infatti conferme circa un significativo peggioramento del tempo a cavallo tra fine marzo e inizio aprile, in grado di riportare non solo la pioggia al Nord, ma anche la neve sulle ormai “desertiche” aree alpine.

Una maggiore variabilità, invece, è attesa al Centro-Sud e sulle Isole, attraversate da una perturbazione proveniente dalla Penisola iberica (la n.5 del mese), ma con pochi effetti in termini di piogge, limitate alla Sardegna nella giornata di sabato 26 marzo, mentre tra domenica e lunedì saranno coinvolte anche il Sud, la Sicilia e, più marginalmente, alcune aree del Centro.

Nel frattempo il clima resterà primaverile, con temperature fino a 5-6 gradi oltre la norma al Nord e sulle regioni tirreniche, e dunque tipiche di fine aprile-inizio maggio.

Previsioni meteo per sabato 26 marzo

Cielo nuvoloso sulla Sardegna, con alcune locali piogge nel corso della giornata. Sulle regioni peninsulari e sulla Sicilia si osserverà il passaggio di nubi ad alta quota: si tratterà per lo più di velature, un po’ più dense ed estese sull’isola e sulla Calabria, dalla sera anche nel resto del Sud, su Lazio e Molise. Prevalenza di cielo sereno nelle rimanenti regioni.

Temperature senza grandi variazioni: clima da primavera inoltrata, con punte massime fin verso 21-22 gradi al Nord, nelle regioni di ponente e in Puglia. Venti da tesi a forti di Scirocco su Sardegna e Sicilia, con raffiche di burrasca (fino a 70-80 Km/h) nei rispettivi Canali, che risulteranno molto mossi o agitati.

Previsioni meteo per domenica 27 marzo

Al Nord tempo generalmente soleggiato, salvo per il passaggio di nuvolosità innocua tra basso Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna. Nuvolosità variabile nel resto del Paese, a tratti anche densa ed estesa. Precipitazioni sparse e intermittenti: inizialmente più probabili sulle Isole maggiori e sulla Calabria meridionale, nella seconda parte del giorno anche nel resto del Sud e, più occasionalmente, tra Lazio, Abruzzo e Molise.

Temperature massime in leggero calo nei settori ionici e del medio-basso adriatico, stazionarie altrove e ancora intorno o poco oltre i 20 gradi. Venti di Scirocco al Sud e sulla Sicilia, fino a burrascosi sull’isola e con i mari prospicienti fino a localmente agitati.