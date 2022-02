Meteo, in questo weekend di carnevale forte maltempo al Centro-Sud

Un’intensa perturbazione (la numero 7 del mese) nel corso di questo weekend di carnevale porterà diffuso e intenso maltempo soprattutto al Centro-Sud con piogge, neve e forti venti, senza tuttavia risparmiare del tutto neanche il Nord-Est. Rimarrà invece ancora una volta sostanzialmente all’asciutto il Nord-Ovest, dove quindi è destinato a prolungarsi il lungo periodo di siccità.

Nel dettaglio l’aria gelida di origine artica che accompagna la perturbazione, si riverserà sui mari attorno alla Penisola dando origine a una depressione che oggi scivolerà lungo la Penisola, accompagnata da piogge diffuse e a tratti intense al Centro-Sud, nevicate fino a quote relativamente basse sull’Appennino e molto vento su tutti i mari, il tutto accompagnato da un sensibile calo delle temperature.

Le previsioni meteo per oggi, sabato 26 febbraio

Bel tempo su gran parte del Nord e in Toscana. Nuvole sul resto d’Italia: piogge sparse su Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Umbria, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con neve sull’Appennino centrale oltre 300-600 metri e sull’Appennino meridionale oltre 500-1000 metri.

Temperature massime ovunque in diminuzione, con il calo più marcato nelle regioni centrali e in Sardegna. Venti forti su tutti i mari, anche burrascosi al Centro-Sud.

Le previsioni meteo per domenica 27 febbraio

Tanto sole al Nord, in Toscana e Sardegna. Ancora nuvole sul resto d’Italia: piogge, per lo più deboli e isolate, su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia; neve sull’Appennino centrale oltre 400-500 metri, sull’Appennino meridionale oltre 500-1000 metri.

Temperature minime quasi ovunque in calo; massime in rialzo nelle zone alpine, in ulteriore calo al Sud.