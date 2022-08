Meteo, in questo fine settimana del 20-21 agosto tempo stabile e caldo nella norma

In questo fine settimana del 20-21 agosto avremo tempo stabile su quasi tutto il nostro Paese. L’intensa perturbazione responsabile del maltempo che ha investito molte regioni infatti si allontanerà dall’Italia. I venti di Maestrale che la seguono però insisteranno anche nei prossimi giorni, contribuendo ad interrompere l’ondata di caldo estremo che ha interessato il Sud e le Isole.

L’inizio della prossima settimana si preannuncia anch’esso all’insegna di condizioni di tempo soleggiato e con temperature in contenuto rialzo.

Le previsioni meteo per oggi, sabato 20 agosto

Al mattino un po’ di nubi sparse al Sud e nelle Isole; possibili piogge sull’Alto Adige, sereno o poco nuvoloso altrove. Anche nel pomeriggio non si prevedono condizioni di instabilità; qualche locale rovescio potrà formarsi solo sulle Alpi centro-orientali e il cielo diverrà parzialmente nuvoloso nell’interno del Centro e al Sud. Più soleggiato nelle altre zone.

Temperature minime in calo al Centro-Sud; massime in rialzo al Nord, in Toscana e Lazio, in calo al Sud. Insiste il Maestrale sull'Adriatico e al Sud, ancora forte a tratti sulle Isole. Un po’ ventoso sulle Alpi.

Le previsioni meteo per domenica 21 agosto

Anche quella di domenica si conferma una giornata con tempo stabile e con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso al Nord, al Centro, in Sardegna e in gran parte della Sicilia: al Sud e nella Sicilia orientale avremo una nuvolosità irregolare, con qualche isolato e breve scroscio di pioggia possibile nelle ore pomeridiane e serali tra Campania e Calabria.

Temperature stazionarie o in lieve aumento. Venti di Maestrale al Centro-Sud e Isole, con mari mossi.