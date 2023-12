Meteo, Immacolata con pioggia, vento forte e neve fino in pianura

Nel giorno dell’Immacolata (venerdì 8) una perturbazione atlantica (la n. 2 di dicembre), darà luogo ad un nuovo peggioramento tra il Nord-Ovest, la Toscana e le nostre due Isole maggiori, accompagnata ad un notevole rinforzo dei venti sui mari di ponente e da una breve fase con neve a bassa quota nelle regioni del Nord-Ovest.

Sabato 9 la perturbazione si allontanerà rapidamente vero il Nord Africa, mentre la ventilazione generata dal vortice ciclonico in lento spostamento verso il mar Libico, resterà intensa solo tra lo Ionio meridionale e la Sicilia. Le regioni settentrionali invece avremo condizioni favorevoli alla formazione delle nebbie durante le ore più fredde.

Domenica 10 un nuovo fronte instabile (perturbazione nr. 3 di dicembre) attraverserà rapidamente da nord verso sud la nostra Penisola portando un po’ di piogge sulle regioni centro-meridionali. Le temperature in compenso sono previste in rialzo.

Ad inizio settimana, l’attuale tendenza non evidenzia l’arrivo di nuove perturbazioni e le temperature saliranno ulteriormente portandosi anche al di sopra delle medie stagionali.

Le previsioni meteo per l'Immacolata

Tempo in rapido peggioramento nei settori occidentali del Paese, con piogge fin dal mattino in Sardegna, più intense e diffuse nel pomeriggio; piogge sparse al Nord-Ovest, anche moderate in Liguria, Emilia occidentale e ovest della Toscana. Neve a bassa quota al Nord-Ovest, fino ai fondivalle nelle aree alpine e fino in pianura, a tratti mista a pioggia, sul Piemonte meridionale. Nebbie e foschie in Emilia Romagna, Veneto e Umbria. Ampie schiarite fino al primo pomeriggio al Sud; in serata qualche pioggia raggiunge anche la Sicilia.

Temperature in sensibile calo nei valori massimi al Nord e in Toscana. Forti venti sui mari di ponente e sulle Isole, in rotazione antioraria intorno al centro del vortice ciclonico posizionato a metà giornata in prossimità della Sardegna; possibili raffiche burrascose sui mari intorno all’isola.

Le previsioni meteo per sabato 9

Sabato giornata in parte nuvolosa con residue deboli piogge in Sicilia e al mattino anche nei settori sud-orientali di Calabria e Sardegna. Le schiarite più ampie interesseranno le aree alpine centro-orientali e nel pomeriggio le regioni centrali. Nebbie o foschie dense sulle pianure del Nord-Ovest. Nella seconda parte della giornata peggiora in Val d’Aosta e Alpi piemontesi con l’arrivo di precipitazioni anche moderate, nevose oltre i 1200-1500 metri; in serata qualche pioggia in Liguria.

Temperature in rialzo al Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna. Venti da moderati a localmente forti da nord sul Mare di Sardegna e da est-nordest tra lo Ionio meridionale e la Sicilia. Mossi o molto mossi il Tirreno, i mari intorno alla Sardegna e alla Sicilia.