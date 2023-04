Meteo, il tempo previsto per Pasquetta e per la prossima settimana

La giornata di Pasquetta vedrà concentrarsi l'instabilità all'estremo Sud mentre al Centro-Nord e in Sardegna assisteremo a un temporaneo aumento della pressione. La massa d'aria sarà relativamente fresca con temperature per lo più contenute, anche sotto un po’ sotto la norma sul medio Adriatico e al Sud, e associate a una ventilazione settentrionale.

Più nel dettaglio al Centro-Nord, in Sardegna, nelle coste campane e nel sud-ovest della Sicilia tempo tranquillo e abbastanza soleggiato: un po’ di nuvole al mattino sul medio Adriatico con qualche breve precipitazione residua nell’interno dell’Abruzzo, nevosa ai 1100 m circa, ma con successivo miglioramento; in giornata nuvolosità medio-alta e innocua, per lo più sotto forma di velature, in arrivo a iniziare dal Nord-Ovest. Sul resto del Sud prevarranno invece le nuvole associate a condizioni di instabilità con locali precipitazioni anche sotto forma di brevi rovesci o temporali su Puglia centro-meridionale, Lucania, Calabria e nord-est della Sicilia (sui rilievi neve oltre i 1200-1500 m). In serata fenomeni in esaurimento e nubi in attenuazione.

Temperature massime per lo più in rialzo al Centro-Nord, stabili o in lieve calo al Sud e nelle Isole. Venti settentrionali fino a moderati al Centro-Sud, in particolare sul medio e basso Adriatico, sull’alto Ionio e in Sicilia dove i mari risulteranno mossi. In prevalenza poco mossi gli altri mari.

Martedì 11 aprile all’interno di un flusso di correnti nord-occidentali in quota si muoverà una rapida perturbazione che tra mattina e pomeriggio attraverserà velocemente il Nord-Est e l’alto Adriatico con alcune precipitazioni che poi tra sera e notte scivoleranno lungo il medio e basso Adriatico. Tempo asciutto anche se non particolarmente soleggiato nel resto d’Italia. La giornata sarà anche ventosa per venti da ovest o nord-ovest con il Foehn in discesa dalle Alpi e un Maestrale da moderato a localmente forte al Sud, sul Tirreno e nelle Isole. Questa ventilazione farà comunque affluire aria più mite con temperature in rialzo in Val Padana e un po’ in tutto il Centro-Sud.

Mercoledì 12 temporaneo rialzo della pressione con passaggio a tempo tranquillo e prevalentemente soleggiato un po’ in tutta Italia. Avremo un generale rialzo nelle temperature minime e per quanto riguarda le massime, valori in crescita sulle regioni tirreniche e nelle Isole. Sarà ancora un po’ ventoso sempre per venti settentrionali al Sud e sulla Sicilia.

Giovedì 13 infine una perturbazione potrebbe transitare su parte del Centro-Nord.