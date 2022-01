La tanto annunciata svolta meteo è arrivata: da venerdì 7 l'inverno torna protagonista su tutta Italia. La prima perturbazione nord atlantica dell'anno (la numero 1 di gennaio) è accompagnata da molto vento e da aria fredda di origine artica, che in questo venerdì 7 tende a propagarsi in parte anche all’estremo Sud e alla Sicilia dove, fino a sabato 8, si concentreranno anche i maggiori effetti in termini di precipitazioni. Nel frattempo il freddo tenderà ad accentuarsi soprattutto al Centro-Nord, dove si ripresenteranno le gelate in pianura, grazie anche ad un temporaneo miglioramento del tempo.

Ma una nuova perturbazione (la numero 2) investirà l’Italia tra domenica 9 e lunedì 10: direttamente interessate saranno le regioni del Centro-Sud dove è attesa un’intensa fase di maltempo invernale, accompagnata da piogge, venti di burrasca, mari agitati, ma soprattutto dalla neve in Appennino, fino a quote di bassa collina sulle regioni centrali. Molto più marginale sarà il coinvolgimento del Nord, ma l’evoluzione resta ancora incerta.

Le previsioni meteo per venerdì 7

Al Nord, sulle regioni centrali tirreniche e in Umbria tempo in prevalenza soleggiato, salvo il passaggio di velature nel corso della giornata sulle regioni settentrionali e sulla Toscana. Cielo irregolarmente nuvoloso sulle regioni centrali adriatiche e sulla Sardegna, con qualche breve piovasco sull’isola. Da nuvoloso a coperto al Sud e sulla Sicilia, con alcune piogge sparse o rovesci su Puglia, Calabria e Sicilia, anche sotto forma di temporali nel settore ionico dell’isola.

Temperature massime in diminuzione su quasi tutte le regioni: clima invernale, con valori non superiori a 12-13 gradi anche all’estremo Sud. Venti settentrionali da deboli a moderati su mari e regioni centro-meridionali, con rinforzi intorno alla Sardegna.

Le previsioni meteo per sabato 8

Cielo da nuvoloso a coperto al Sud e in Sicilia, con ancora qualche pioggia su Puglia, Calabria, nord ed est della Sicilia, in esaurimento dalla sera. Nuvolosità variabile su Abruzzo, Molise e Sardegna, con sporadiche brevi piogge nel settore occidentale dell’isola. Altrove tempo inizialmente soleggiato. Nubi in aumento dal pomeriggio lungo la barriera alpina e, verso sera, anche sulle regioni di Nord-Ovest, con nevicate su Valle d’Aosta e aree alpine occidentali.

Temperature minime diffusamente sotto lo zero al Centro-Nord, con conseguenti gelate. Massime in ulteriore lieve calo al Meridione dove comunque non si andrà oltre gli 11-12 gradi. Venti da moderati a localmente forti nord-occidentali su mare Adriatico centrale, mari e regioni meridionali, Isole maggiori.