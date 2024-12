Meteo, il 2024 si chiude con l'Anticiclone: le previsioni

Si è definitivamente allontanata sul Mediterraneo orientale la circolazione di bassa pressione responsabile della fase di maltempo invernale che ha investito nel periodo natalizio il Centro-Sud. Da venerdì si conferma un deciso rinforzo dell’alta pressione, non solo sul nostro Paese ma su praticamente tutta l’Europa centro-meridionale. Assisteremo così al ritorno di condizioni di tempo stabile e soleggiato, a parte qualche residuo ed innocuo annuvolamento all’estremo Sud e in Sicilia. Con l’attenuazione dei freddi venti da nord e l’arrivo di una massa d’aria mite di origine atlantica, le temperature nei prossimi giorni si porteranno quasi ovunque oltre la norma, in modo particolare nelle regioni centro-settentrionali e in Sardegna; sulle Alpi lo zero termico si attesterà intorno ai 3000 metri. Stando agli ultimi aggiornamenti, l’alta pressione continuerà a proteggere il nostro paese dalle perturbazioni almeno fino a Capodanno. Il rischio di nebbie nei prossimi giorni sarà molto basso ma la qualità dell’aria a partire dal fine settimana tenderà gradualmente a peggiorare.

Previsioni meteo per oggi, venerdì 27 dicembre



Schiarite anche ampie con un cielo da poco a parzialmente nuvoloso in Molise, zone interne della Puglia centro-settentrionale, Appennino campano più orientale, in Basilicata, Calabria e Sicilia ma in ogni caso senza rischio di precipitazioni. Nel resto dell’Italia tempo ben soleggiato con un cielo generalmente sereno. Temperature minime sottozero al Nord con gelate localmente moderate in pianura; massime in contenuto e generale rialzo con valori nella norma o leggermente sopra. Zero termico sulle Alpi tra 2800 e 3200 metri. Venti moderati o tesi settentrionali lungo tutto l’Adriatico, in Puglia, Ionio e tirreno sud-occidentale. Poco mossi il mar Ligure orientale e sotto costa il Tirreno e il Canale di Sicilia. Mossi o molto mossi i restanti bacini.

Previsioni meteo per sabato 28 dicembre

Giornata soleggiata con un cielo per lo più sereno. Qualche innocuo annuvolamento irregolare insisterà tra la Puglia, la Basilicata, la Calabria e il nord della Sicilia. Temperature del primo mattino ancora leggermente sotto zero al Nord; massime in ulteriore rialzo nelle regioni centro-settentrionali. Zero termico sulle Alpi tra 2700-3000 metri. Venti per lo più deboli, salvo moderati rinforzi da nord su Ionio, Tirreno sud-occidentale e Canale di Sicilia. Un po’ mossi l’Adriatico centro-meridionale, lo Ionio, il Tirreno occidentale e il Canale di Sicilia; poco mossi gli altri mari italiani.