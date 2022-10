Meteo: Halloween con sole e caldo anomalo, poi si cambia. Ecco dove torna la pioggia

Protagonista meteo ad Halloween ancora l'anticiclone africano, che ci farà chiudere ottobre con un tempo soleggiato e la colonnina di mercurio su valori decisamente più alti della media. L'autunno tornerà però ad alzare la voce dai primi giorni di Novembre: proprio da Ognissanti assisteremo ai primi segnali di cambiamento, con una perturbazione che tra martedì e mercoledì attraverserà rapidamente le nostre regioni settentrionali portando qualche pioggia e un primo calo termico.

Le previsioni meteo per Halloween, lunedì 31 ottobre

Giornata di Halloween all’insegna del sole e clima ancora molto mite per la stagione. Il cielo si presenterà in prevalenza sereno con al più qualche velatura in transito al Nord, in Toscana e in Sardegna. Al primo mattino possibili nebbie in Pianura Padana centro-orientale. Temperature con variazioni contenute: valori pomeridiani a basse quote per lo più compresi fra 20 e punte di 26 gradi; lieve flessione dei valori massimi al Nord, leggeri rialzi invece al Sud. Venti in generale deboli, moderati di Scirocco nel Canale di Sardegna e di Maestrale fra basso Adriatico e Ionio orientale.

Le previsioni meteo per martedì 1 novembre, giorno di Ognissanti

Nel giorno di Ognissanti nuvolosità in aumento al Nord, in particolare al Nord-Ovest con la possibilità di qualche pioggia isolata tra Valle d’Aosta, Piemonte occidentale e Ponente ligure. Tempo in prevalenza soleggiato altrove, con locali banchi di nebbia in Val Padana orientale e nelle valli interne del Centro, in graduale dissolvimento nel corso della mattinata. Nel pomeriggio nubi in aumento anche al Nord-Est, in Toscana, Umbria, Marche, alto Lazio e Sardegna. Qualche pioggia possibile in prossimità dell’Appennino settentrionale e tra alta Toscana e Liguria.

Temperature in lieve calo al Nord-Ovest e sul Triveneto, stazionarie e sempre su valori elevati per la stagione sul resto d’Italia con punte vicine ai 25 gradi. Venti in rinforzo fino a localmente moderati di Scirocco sulla Sardegna, deboli altrove. Mosso il Canale di Sardegna, calmi o poco mossi i restanti bacini.