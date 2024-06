Meteo, grande caldo al via martedì 18: temperature intorno ai 40 gradi

Sole, tempo stabile e caldo in intensificazione: sull’Italia arriva l’anticiclone africano, lo fa proprio nella settimana del solstizio, atteso giovedì 20 alle 22.50 (ora italiana), con un’ondata di calore, la seconda della stagione per le regioni meridionali dopo quella osservata una decina di giorni fa. Al Nord invece, dopo un periodo eccezionalmente piovoso, adesso si attendono i primi over 30 dell’estate.

Si parte martedì 18, con un aumento significativo delle temperature, per proseguire e raggiungere l’apice intorno a venerdì quando, al Centro-Sud, si potrebbero localmente anche superare i 40 gradi, mentre l’anticiclone si sarà allungato fino a ad abbracciare i Balcani e l’Europa orientale.

Nel frattempo, dalla Penisola iberica risalirà lentamente una perturbazione atlantica (la n.8 del mese) la quale, avvicinandosi alla regione alpina, accentuerà la risalita sub-tropicale verso l’Italia e la sensazione di afa sulle regioni settentrionali.

Resta molta incertezza circa la sua evoluzione: al momento si conferma il suo passaggio al Nord tra giovedì e venerdì, associato ad un temporaneo peggioramento, con una diffusa fase temporalesca e un’interruzione del caldo. A seguire, tra sabato e lunedì l’ondata di calore dovrebbe interrompersi anche al Centro-Sud.

Le previsioni meteo per martedì 18

Sull’insieme del Paese tempo stabile e soleggiato. Si segnala il passaggio di sottili velature e lo sviluppo di una modesta nuvolosità cumuliforme, nelle ore più calde, lungo la fascia alpina, ma senza precipitazioni di rilievo.

Temperature in generale aumento e clima decisamente più caldo: massime fra 27 e 34 gradi, con picchi di 35 gradi al Centro, di 36-37 al Sud e in Sicilia, fino a 38-40 nell’ovest della Sardegna per effetto dei venti di Scirocco che soffieranno moderati o tesi sull’isola e sui mari prospicienti. Altrove venti a prevalente regime di brezza. Mari: mossi i molto mossi il mare e canale di Sardegna, calmi o poco mossi tutti gli altri bacini.

Le previsioni meteo per mercoledì 19

Tempo in prevalenza soleggiato e molto caldo. Nel corso della giornata si osserverà il passaggio di nuvolosità a quote alte sulla Sardegna e sulle regioni centro-settentrionali. Nubi più dense nel settore alpino occidentale, dove non si escludono isolati e brevi rovesci durante il pomeriggio-sera.

Temperature in ulteriore aumento: massime per lo più tra 29 e 35 gradi, con punte di 36 al Nord-Est, di 38-40 nelle aree interne e di valle, poco lontane dal mare, del Centro-Sud. Sulla Sardegna non si esclude il superamento della soglia dei 40 gradi. Venti moderati o tesi di Scirocco sul mar Tirreno occidentale, che diverrà mosso. Calmi o poco mossi tutti gli altri bacini.