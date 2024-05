Meteo, giugno al via tra sole e temporali: le previsioni per il weekend

Il mese di giugno inizierà come si è concluso quello di maggio, ossia all’insegna del tempo variabile e instabile con altre piogge e nuovi temporali. Sabato da segnalare un po’ di instabilità pomeridiana sulle zone montuose del Nord per l’avvicinarsi di un nucleo instabile dalla Francia (perturbazione n. 1 di giugno) e della nuvolosità in transito al Sud associata anche a qualche pioggia per una perturbazione africana (la n. 2 del mese). Domenica ancora nubi e un po’ di piogge al Sud ma l’instabilità con il rischio di rovesci o temporali tornerà ad aumentare al Nord e su parte del Centro; questa nuova accentuazione dell’instabilità è legata al vortice in arrivo dalla Francia che si andrà a posizionare tra la Corsica e la Liguria; ad inizio settimana sarà responsabile di numerosi rovesci e temporali al Centro-Nord. Al Sud e nelle Isole l’inizio di settimana sarà per lo più stabile e soleggiato. Martedì l’instabilità dovrebbe insistere essenzialmente al Nord ma poi da mercoledì grazie ad un rinforzo dell’alta pressione il tempo sarà stabile in tutta Italia anche nelle regioni settentrionali. Nei prossimi giorni le temperature faranno registrare valori per lo più nella norma o leggermente al di sotto, a parte un po’ di caldo estivo nel fine settimana all’estremo Sud e in Sicilia.

Le previsioni meteo per sabato 1 giugno

Tempo nel complesso soleggiato su Venezie, Emilia orientale, Romagna, coste liguri, regioni centrali, Calabria e Sicilia. Giornata un po’ nuvolosa tra Campania, Puglia e Basilicata ma con poche e sporadiche piogge. Instabile da metà giornata sulle aree alpine e sull’Appennino settentrionale con nubi in aumento e sviluppo di locali rovesci o temporali. Temperature in aumento su gran parte d’Italia, più sensibile al Nord; valori vicini ai 30 gradi all’estremo Sud specie in Sicilia; massime per lo più tra 23 e 26-27 gradi altrove. Venti generalmente deboli, al più moderati su Tirreno settentrionale, Mare di Corsica, Mare di Sardegna, Ionio, Adriatico meridionale e Canale di Sicilia. Mari ancora generalmente mossi.

Le previsioni meteo per domenica 2 giugno

Nubi sparse sull’Italia con un cielo irregolarmente nuvoloso. A metà giornata aumento dell’instabilità con sviluppo di rovesci sparsi e locali temporali sulle regioni settentrionali, nel nord della Toscana, nelle zone interne della Sicilia e nel nordest della Sardegna. Qualche pioggia tra mattino e pomeriggio anche tra Lazio meridionale, Abruzzo, Molise, Campania, nord della Puglia, Basilicata e nell’estremo sud della Sardegna. Temperature in lieve aumento nell’estremo Nord-Est, senza variazioni di rilievo altrove. Venti moderati da nordovest sul Mare di Sardegna e da est sullo Ionio meridionale; deboli altrove. Mossi il Mare e Canale di Sardegna, il Canale di Sicilia e il basso Ionio; poco mossi i restanti bacini.