Meteo, giugno al via con tempo stabile e soleggiato

Anche nei prossimi giorni situazione meteo nel complesso tranquilla in Italia, con la nostra Penisola che rimarrà a metà strada tra l’alta pressione che lambisce il Mediterraneo Occidentale e la vasta area depressionaria che occupa l’Europa Orientale. Ci attendono quindi giornate in gran parte soleggiate, con un po’ di instabilità pomeridiana solo sulle zone montuose e temperature vicine a quelle normali per il periodo. Una perturbazione più organizzata, capace di portare un po’ di piogge almeno al Nord, potrebbe invece arrivare nella giornata di sabato: tuttavia, trattandosi di previsione a 5-6 giorni, il grado di affidabilità è inevitabilmente piuttosto basso.

Previsioni meteo per martedì 1 giugno

Martedì bel tempo in gran parte d’Italia. Un po’ di nuvole solo su Alpi, Appennino Meridionale e Isole Maggiori, con la possibilità di isolati rovesci pomeridiani su Alpi Occidentali e zone interne della Sardegna. Temperature massime quasi ovunque in leggero aumento e in generale vicine alle medie stagionali.

Previsioni meteo per mercoledì 2 giugno

Mercoledì giornata tra sole e nuvole al Nordovest, Alpi, regioni tirreniche, Calabria e Isole, con qualche rovescio pomeridiano su zone alpine, Sicilia e Sardegna; in serata isolati acquazzoni su Calabria Meridionale e nord della Sicilia. Temperature massime in lieve calo al Nordovest, in leggero aumento invece al Sud.