Giovedì con tempo variabile, nuova perturbazione sull'8 Marzo: porterà altre piogge e nevicate

Ancora tempo molto variabile a causa del transito di diverse perturbazioni atlantiche che porteranno delle fasi piovose accompagnate da una vivace ventilazione, alternate anche a momenti più tranquilli con tempo stabile. La perturbazione numero 3, in transito sulla nostra Penisola, giovedì 7 marzo porterà ancora delle precipitazioni nel settore adriatico e al Sud per poi allontanarsi verso est lasciando spazio a un temporaneo generale miglioramento che durerà fino alla prima parte dell'8 marzo, Giornata internazionale della donna.

Fra il pomeriggio e la sera di venerdì è infatti atteso l’arrivo di un’altra perturbazione (la n.4 del mese) che interesserà inizialmente i settori occidentali per poi estendersi al resto del Paese entro sabato pomeriggio, accompagnata da un nuovo carico di piogge e nevicate.

Nella serata di sabato, mentre questo sistema nuvoloso si allontanerà verso i Balcani, un’altra perturbazione (la n.5), un po’ più intensa, raggiungerà il Nord-Ovest andando poi a coinvolgere il resto d’Italia nel corso di domenica.

Le previsioni meteo per giovedì 7 marzo

Tempo in prevalenza soleggiato al Nord, fatta eccezione per qualche annuvolamento sul Nord-Est, accompagnato da brevi piogge o rovesci su Veneto e Friuli fra pomeriggio e sera; ampie schiarite anche sulle regioni centrali tirreniche e in Sardegna.

Nubi più diffuse sulle altre regioni, con isolate precipitazioni al mattino su medio Adriatico e basso tirreno, nel pomeriggio soprattutto all’estremo Sud, ma in attenuazione alla sera. Quota neve in Appennino dai 900 ai 1.200 metri. Temperature massime in rialzo al Nord, in calo al Sud. Venti in prevalenza deboli o localmente moderati; mari localmente molto mossi sul basso Tirreno.

Le previsioni meteo per venerdì 8 marzo, Giornata della donna

Venerdì al mattino ampie schiarite al Centro-Sud e in Emilia Romagna; nuvoloso altrove con le prime deboli precipitazioni nell’ovest della Sardegna e sulle Alpi occidentali, con neve oltre 1.000 metri.

Nel pomeriggio graduale estensione dei fenomeni a Piemonte, ovest Lombardia, Liguria e al resto della Sardegna; nubi in aumento sulle regioni centrali tirreniche dove comincerà a piovere in serata. Temperature massime in calo al Nord-Ovest, in leggero rialzo al Centro e in Sicilia. Venti di Scirocco in rinforzo nei settori occidentali del Paese.