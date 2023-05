Meteo, ancora piogge e temporali in diverse regioni: le previsioni per domani, giovedì 25 maggio

La perturbazione che in queste ore sta coinvolgendo parte dell'Italia sarà responsabile di piogge e temporali in diverse regioni anche nella giornata di giovedì 25 maggio.

Tra venerdì e il weekend, poi, si profila una situazione più tranquilla per il rinforzo di un debole campo di alta pressione, che determinerà condizioni meteo per lo più stabili sulla maggior parte del Paese, anche se non mancheranno alcuni temporali in particolare nelle zone interne e montuose.

Le previsioni meteo per giovedì 25 maggio

Inizio di giornata nuvoloso al Nord con piogge e locali temporali su Alpi, Piemonte, alta pianura lombardo-veneta e in Emilia; annuvolamenti sparsi lungo l’Appennino e sulle Isole; soleggiato nel resto d’Italia. Nel pomeriggio rovesci e temporali al Nord-Ovest, in Sardegna, nelle zone interne del Centro-Sud e della Sicilia, con locali sconfinamenti verso le coste tirreniche; qualche sporadico rovescio anche sulle Alpi orientali. Ampie schiarite lungo il settore adriatico e ionico. Alla sera tendenza a una generale attenuazione delle precipitazioni.

Temperature massime in ulteriore calo al Nord-Ovest e leggermente anche al Centro e in Sardegna. Ancora un po’ ventoso con mare mosso nel Canale di Sicilia.

Le previsioni meteo per venerdì 26 maggio

Il sole avrà la meglio al Centro-Nord, con il rischio di qualche breve acquazzone limitato ai settori prealpini orientali e, localmente, all’appennino abruzzese e molisano. Episodi di instabilità potranno invece coinvolgere il Sud e la Sicilia, con rovesci e temporali più probabili nelle zone interne e tirreniche peninsulari e sui rilievi dell’isola. I fenomeni tenderanno a esaurirsi in serata.

Le temperature aumenteranno nei valori massimi al Centro-Nord e in Sardegna, mentre al Sud si registreranno lievi cali. Seppure in prevalenza deboli, i venti soffieranno da nord e tenderanno a intensificarsi, specie nella giornata di sabato, sul versante adriatico e al Sud.