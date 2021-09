Meteo, giovedì 9 settembre perturbazione in avvicinamento al Sud e Isole

Nei prossimi giorni ci attende un graduale cambiamento delle condizioni meteo a causa di un centro depressionario che si sposterà lentamente attraverso il Mediterraneo Occidentale, dalla Penisola Iberica verso l’Italia. Questa nuova perturbazione coinvolgerà inizialmente, tra giovedì 9 e venerdì 10 settembre, la Sardegna e le estreme regioni meridionali, per poi investire con maggior decisione il resto del Sud nella giornata di sabato, quando sono attesi temporali anche di forte intensità; al Centro-Nord nei prossimi giorni la situazione meteo rimarrà invece nel complesso tranquilla, fatta eccezione per un po’ di instabilità pomeridiana sulle Alpi.

Previsioni meteo per giovedì 9 settembre

Giovedì alternanza tra sole e nuvole al Nordovest, Abruzzo, Molise, Sud e Isole, con isolati acquazzoni e temporali su Alpi Occidentali, Salento, Basilicata, Calabria Ionica, Sicilia e Sardegna. Nel resto d’Italia prevalenza di cielo sereno. Temperature massime senza grandi variazioni, in generale comprese tra 25 e 30 gradi. Ventoso per venti di Scirocco sulle Isole Maggiori, dove i mari risulteranno mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per venerdì 10 settembre

Venerdì molte nuvole, con rovesci e temporali sparsi, su Sicilia e Sardegna. Nuvoloso anche in Calabria, con isolati rovesci nella prima parte del giorno; nel resto d’Italia prevalenza di tempo bello, fatta eccezione per un po’ di nuvole e qualche improvviso rovescio sulle zone alpine. Temperature massime in generale stazionarie o in leggero aumento.