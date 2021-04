Meteo, giovedì 8 aprile freddo invernale, poi rialzo termico

L’Italia vedrà nelle prossime ore il ritorno a un clima invernale con temperature in picchiata a partire da martedì 6 aprile. I valori saranno sotto le medie per alcuni giorni, ma nell’ultima settimana assisteremo a un rialzo termico graduale.

Fase meteo invernale, ma da venerdì 9 aprile valori in rialzo

Nella parte finale della settimana, dunque, è previsto il rinforzo dell’alta pressione che garantirà giornate di tempo stabile e soleggiato con venti settentrionali in attenuazione e temperature in graduale rialzo. Giovedì 8 e venerdì 9 aprile il tempo sarà nel complesso abbastanza soleggiato con qualche nube in più su Liguria e Toscana. Venerdì inoltre si attiveranno venti di Scirocco al Sud e sulle Isole.

Nel corso del prossimo fine settimana l’alta pressione potrebbe indebolirsi e permettere a una perturbazione atlantica di raggiungere l’Italia. Potrebbero tornare piogge diffuse in particolare al Nord e in Toscana, con neve sulle Alpi a quote di alta montagna.