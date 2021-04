Meteo, giovedì 8 aprile alta pressione in rinforzo

Il rinforzo dell’alta pressione giovedì 8 aprile favorirà un deciso miglioramento del tempo con temperature in rialzo in gran parte d’Italia. Il fronte freddo responsabile della parentesi invernale di questi ultimi giorni, infatti, si allontanerà definitivamente lasciando spazio al sole e a una massa d’aria gradualmente più mite, in particolare da venerdì quando cominceranno a soffiare i tiepidi venti di Scirocco a partire dai settori occidentali del Paese.

Nel corso del fine settimana, invece, è probabile l’arrivo di una nuova perturbazione (la numero 4 del mese), con conseguente peggioramento del tempo che coinvolgerà soprattutto le regioni del Centro-Nord e la Sardegna.

Le previsioni meteo per giovedì 8 aprile

Bel tempo in quasi tutta Italia, con solo una residua nuvolosità all’estremo Sud, in Sicilia e sul Molise, ma in rapido allontanamento. Dal pomeriggio un po’ di nuvole in arrivo fra il Levante ligure e l’alta Toscana, prevalenza di cielo sereno altrove.

Temperature ancora sotto la media, ma in rialzo nei valori massimi su gran parte del Centro-Nord e in Sardegna. Ancora ventoso per venti settentrionali al Sud, Libeccio in rinforzo sul Mar Ligure.

Le previsioni meteo per venerdì 9 aprile

Tempo stabile e soleggiato, a parte delle velature in transito e qualche annuvolamento più significativo al Nord, in alta Toscana e sulla Sardegna orientale.

Temperature in generale rialzo. Venti di Scirocco in rinforzo sui mari di ponente.