Meteo, giovedì 6 ottobre prevalenza di sole e clima mite

Proseguirà almeno fino a venerdì 7 ottobre la fase anticiclonica sull’Italia, con temperature superiori alla media stagionale e tempo stabile. La massa d’aria associata all’alta pressione infatti ha caratteristiche termiche anomale per il periodo, con lo zero termico fino a 4000-4200 metri. La stabilità atmosferica favorisce condizioni di tempo soleggiato ma anche la formazione di strati di nubi basse e qualche nebbia nelle zone di pianura.

Le attuali proiezioni mostrano un probabile indebolimento dell’alta pressione nel fine settimana a partire dalle regioni settentrionali e dalla Sardegna, con l’arrivo domenica 9 ottobre di una debole perturbazione responsabile di un tempo più variabile al Centro-Nord, e qualche pioggia possibile al Nord-Ovest e in Sardegna.

Le previsioni meteo per giovedì 6 ottobre

Giornata di tempo stabile e in prevalenza soleggiato, a parte la presenza di nuvolosità al mattino sulle Venezie e qualche banco di nebbia in rapido diradamento tra la bassa Lombardia ed Emilia. Altrove cielo sereno o poco nuvoloso per il transito di velature, specie al Centro-Sud e in Sardegna.

Temperature in ulteriore lieve aumento, con le massime per lo più tra 22 e 26 gradi. Ancora un po’ di vento da est nel Canale di Sardegna, in Salento e sullo Ionio.

Le previsioni meteo per venerdì 7 ottobre

Sarà ancora l’alta pressione a garantire condizioni di tempo stabil, ma con un aumento della copertura nuvolosa al Sud e sulle regioni centrali adriatiche per il passaggio di estese velature, che lasceranno più spazi di sereno nel resto del Centro e nelle Isole. Ancora moderata nuvolosità in Piemonte, anche compatta al mattino e qualche banco di nebbia all’alba lungo il corso del Po; più soleggiato nelle altre regioni settentrionali.

Temperature superiori alle medie del periodo, con punte massime di 25/28 gradi. Venti deboli.