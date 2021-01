Meteo, giovedì 28 gennaio alta pressione in temporaneo rinforzo

Fase stabile e abbastanza soleggiata per giovedì 28 gennaio ma nuove perturbazioni si avvicineranno tra venerdì 29 e il weekend. Gli aggiornamenti meteo

In queste ore le correnti fredde settentrionali si stanno progressivamente attenuando e giovedì 28 gennaio lasceranno sempre più spazio ad una massa d’aria relativamente mite diretta verso l’Italia con il suo carico di umidità. Dopo una metà settimana molto tranquilla e senza piogge significative, ci aspetta quindi un nuovo peggioramento del tempo che si concretizzerà tra venerdì e domenica.

Le perturbazioni di origine atlantica torneranno infatti ad attraversare la nostra Penisola, riportando così la pioggia su molte regioni d’Italia e la neve in montagna; nonostante il maltempo farà comunque poco freddo, perché questa nuova fase sarà accompagnata dal passaggio di correnti miti con temperature anche superiori alle medie climatiche stagionali.

Previsioni meteo per giovedì 28 gennaio

Giovedì prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso lungo le coste dell’Alto Adriatico, Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata e Puglia. Nuvole sulle altre regioni, in generale aumento nel pomeriggio; non mancheranno le temporanee schiarite, soprattutto in Sardegna. Nel corso del giorno assenza di piogge significative; dalla serata possibili deboli piogge tra Lazio meridionale, Campania e Calabria tirrenica. Qualche nevicata sulle zone alpine di confine, ma solo a quote piuttosto alte.



Temperature massime quasi dappertutto in crescita. Venti di Maestrale in Sardegna, dove i mari si presenteranno molto mossi; venti deboli altrove.

Previsioni meteo per venerdì 29 gennaio

Venerdì mattinata con cielo coperto al Nord, Toscana e Umbria, nel pomeriggio nubi in deciso aumento su regioni centrali e tirreniche; poco nuvoloso al Sud e sulle Isole e progressive schiarite al Nordovest.



Il rischio di piogge riguarderà soprattutto il Nord-est e le regioni centrali e tirreniche. Temperature in aumento, più sensibile al Centro-sud e in Sicilia. Venti occidentali.