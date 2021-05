Meteo, giovedì 27 maggio debole perturbazione sulle Alpi e al Nord-Est

Una debole perturbazione (la n. 13 del mese) giovedì 27 maggio riporterà condizioni di instabilità sulle Alpi e al Nord-Est, dove sono previsti dei temporali. Sul resto dell’Italia avremo prevalenza di bel tempo, con temperature dappertutto nella media del periodo.

Quella di venerdì 28 maggio si conferma come una giornata di tempo stabile e soleggiato da nord a sud grazie a un temporaneo rialzo della pressione, mentre la previsione per il fine settimana è ancora caratterizzata da una scarsa affidabilità, in particolare riguardo alla domenica.

Sabato infatti saranno possibili alcuni rovesci o temporali sulle zone montuose del Nord e sull’Appennino centrale; per domenica invece si profila il rischio di un peggioramento più marcato nelle regioni settentrionali e in parte del Centro, senza il coinvolgimento del Sud e delle Isole. La tendenza descritta dovrà essere confermata nei prossimi giorni, quindi vi invitiamo a seguire i nostri aggiornamenti.

Le previsioni meteo per giovedì 27 maggio

Al mattino nuvolosità in aumento in Trentino Alto Adige, Friuli e alto Veneto; poche nubi nel resto dell’Italia, con l’eccezione di Sicilia e Calabria, attraversate dalle nuvole, con qualche pioggia nel nord dell’Isola. Nel pomeriggio rovesci e temporali in sviluppo su Alpi, Prealpi lombarde e sulle Alpi orientali, in estensione alla pianura veneta e friulana, entro sera anche alle coste dell’alto Adriatico. Possibili occasionali piovaschi anche sull’Appennino emiliano e sulla bassa Calabria. Sereno o poco nuvoloso nelle altre regioni; migliora anche in Sicilia.

Temperature minime in rialzo al Nord; in lieve calo al Sud. Massime quasi invariate e comprese tra 20 e 25 gradi. Venti deboli.

Le previsioni meteo per venerdì 28 maggio

In tutte le regioni cielo sereno o poco nuvoloso, con più nuvolosità al mattino su pianura lombarda, Romagna e versante centrale adriatico; dal pomeriggio velature in arrivo in Sardegna e in Sicilia, verso sera anche al Nord.

Temperature pressoché invariate. Venti da deboli a moderati di Maestrale sul medio Adriatico e in Puglia.