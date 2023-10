Meteo: giovedì 26 con qualche ora di tregua! In serata deciso peggioramento: ecco dove

In questa seconda parte della settimana sull’Italia continueranno a scorrere umide correnti atlantiche in seno alle quali si muoveranno alcune perturbazioni che, grazie anche a temperature superficiali del Mediterraneo insolitamente alte, porteranno piogge piuttosto abbondanti.

Già oggi (giovedì 26 ottobre), dopo una parziale tregua che caratterizzerà la prima parte del giorno, è atteso per la sera l’arrivo al Nord di un’intensa perturbazione (la numero 8 di ottobre), che entro venerdì 27 attraverserà velocemente prima il Centro-Nord e successivamente anche le regioni meridionali: la fase piovosa, sebbene relativamente breve, potrà comunque dare luogo a forti rovesci e temporali e sarà accompagnata da venti molto intensi occidentali e mari agitati. Per il fine settimana si prospetta invece una fase più stabile e asciutta, in cui anche la ventilazione si smorzerà sensibilmente.

Le previsioni meteo per giovedì 26 ottobre

Nuvole ovunque, anche se non mancheranno le temporanee schiarite. Piogge deboli e isolate su Alpi Occidentali, Levante Ligure, regioni tirreniche e Salento. In serata deciso peggioramento del tempo, con piogge diffuse e a tratti intense su tutto il Nord e isolati rovesci anche su Toscana, Lazio e Campania.

Temperature massime stazionarie o in lieve rialzo, con valori in generale compresi tra 18 e 24 gradi al Centro-Nord e picchi di poco oltre al Sud e nelle Isole. Venti occidentali o di Libeccio in deciso rinforzo sulle Isole e sui mari di ponente.

Le previsioni meteo per venerdì 27 ottobre

Al mattino ampi rasserenamenti al Nord-Ovest dopo il transito della perturbazione, che in mattinata porterà piogge e rovesci all’estremo Nord-Est, sulle zone interne e tirreniche centrali, in Sardegna e Campania. Nel pomeriggio ancora delle piogge solo sul basso versante tirrenico, migliora con cieli sereni o poco nuvolosi al Nord e al Centro.

Venti molto intensi occidentali o da sudovest, con raffiche fino a 70-90 km/h sui versanti tirrenici, in Appennino e sull’alto Adriatico; mari molto mossi o agitati, con rischio di mareggiate.