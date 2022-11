Meteo, giovedì 24 novembre prevalenza di sole. Nuove piogge in arrivo

Con l’allontanarsi dell’intensa perturbazione numero 8, sull’Italia la giornata di giovedì 24 novembre trascorrerà con tempo in prevalenza stabile, ma con venti di Maestrale che insisteranno al Sud e sulle Isole. Già per venerdì 25 si conferma l’arrivo di un’altra perturbazione (la nr. 9 del mese) che nel corso del fine settimana porterà una nuova fase di maltempo nelle regioni centro-meridionali, con possibilità di forti rovesci e temporali soprattutto al Sud e in Sicilia e nevicate sull’Appennino centrale. In gran parte del Nord il tempo si manterrà invece stabile e soleggiato.

Anche questa volta il vortice ciclonico associato alla perturbazione darà origine a forti venti, che entro domenica diverranno ovunque settentrionali: una fredda Tramontana che farà calare sensibilmente le temperature, con un clima più freddo specie al Nord-Est e nelle regioni adriatiche.

Le previsioni meteo per giovedì 24 novembre

Giornata in prevalenza stabile e soleggiata, a parte ancora qualche isolata pioggia fra la bassa Calabria e la Sicilia orientale e temporanei annuvolamenti nelle regioni del Centro. Al primo mattino possibile presenza di nebbie sulla Pianura Padana orientale e in Toscana.

Temperature minime in ulteriore leggero calo al Nord; massime stazionarie o in leggero rialzo con valori generalmente sopra la media. Ancora ventoso per Maestrale sulle Isole maggiori. Mari: poco mossi alto Adriatico e alto Tirreno; mossi o molto mossi gli altri bacini.

Le previsioni meteo per venerdì 25 novembre

Nuvolosità in aumento in Sardegna, Liguria e regioni centrali, con qualche pioggia al mattino nel nord dell’Isola e in Toscana; poco nuvoloso nelle altre regioni, con più spazi di sereno sull’alta Lombardia e al Nord-Est; nebbie in Emilia. Tra pomeriggio e sera probabile sviluppo di rovesci e temporali in Sardegna; le piogge si estendono anche a Marche, Lazio e Campania.

Temperature minime in rialzo al Nord-Ovest, in calo nelle Isole; massime in leggera diminuzione al Nord. Venti moderati di Maestrale su basso Adriatico, Ionio e canale di Sicilia; Libeccio in Sardegna.