Meteo: giovedì 23 caldo e soleggiato, domani arriva qualche debole pioggia. Ecco dove

L'anticiclone continua a dominare lo scenario meteo in tutta Italia, garantendo un clima mite ovunque e tanto sole soprattutto nelle regioni del Centro-Sud. Il Nord Italia infatti sarà esposto al passaggio delle code di alcune perturbazioni in transito oltralpe, che determineranno cieli più nuvolosi e, da domani, qualche precipitazione possibile per lo più su Alpi, Prealpi e Liguria.

L'alta pressione avrà la meglio anche per buona parte del weekend tra il 25 e 26 marzo, ma tra domenica e lunedì un sistema frontale più attivo (perturbazione nr. 8 del mese) investirà gran parte dell’Italia, portando piogge, temporali e nevicate in Appennino. La perturbazione sarà accompagnata da correnti fredde di origine artica responsabili di un brusco calo termico, accentuato dai forti venti di Tramontana e Maestrale.

Le previsioni meteo per giovedì 23 marzo

Oggi tempo in prevalenza soleggiato, con il transito di velature al Nord, un po’ di nuvole sparse all’estremo Sud e qualche addensamento nuvoloso più compatto in Liguria. In serata nuvolosità in aumento sulle zone alpine; nella notte possibile formazione di nebbie in Veneto e nelle valli toscane.

Temperature stazionarie o in leggero rialzo con valori oltre la norma e punte localmente superiori ai 20 gradi. Venti generalmente deboli.

Le previsioni meteo per venerdì 24 marzo

Domani cielo molto nuvoloso su Alpi e Prealpi, con deboli piogge dal pomeriggio e rovesci in serata, nevosi sui rilievi più settentrionali da 1600-1800 metri. Qualche locale pioviggine anche nella Liguria centrale. Cielo da poco a parzialmente nuvoloso nel resto del Nord e nelle regioni tirreniche; sereno altrove. Temperature in contenuta diminuzione su Alpi e Nord-Ovest; in leggero ulteriore aumento al Sud e Isole. Venti meridionali sui mari di ponente, con Libeccio in graduale rinforzo in Liguria.