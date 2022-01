Meteo, giovedì 20 l'alta pressione cede: perturbazione e aria gelida in arrivo

Mercoledì 19 sarà un’altra giornata in compagnia dell’alta pressione, che garantirà prevalenza condizioni meteo soleggiate e temperature leggermente al di sopra della norma. A farne le spese però sarà la qualità dell’aria che, a causa della stabilità atmosferica, andrà peggiorando in molte città, specie al Nord.

Da giovedì 20 l’alta pressione comincerà a ritirarsi dalla nostra Penisola, lasciando così libero il campo a una perturbazione che, proveniente dal Nord Europa, causerà un diffuso aumento della nuvolosità e il ritorno di pioggia; anche le temperature inizieranno a calare, per poi diminuire ulteriormente nel corso del fine settimana a causa di un altro impulso di aria fredda proveniente dai Balcani.

Le previsioni meteo per mercoledì 19

Alternanza tra sole e nuvole lungo le coste dell’Alto Adriatico, in Liguria, nelle regioni tirreniche e nelle Isole Maggiori; prevalenza di tempo soleggiato nelle altre zone d’Italia. In serata prime deboli piogge su Liguria e Toscana. Venti in generale deboli; mari per lo più poco mossi. Temperature in generale stazionarie o in leggera diminuzione.

Le previsioni meteo per giovedì 20

Bello al Nord-Ovest. Nuvole sul resto d’Italia, ma con ampie schiarite al Nord-Est nel corso del pomeriggio: nel corso del giorno piogge sparse su regioni centrali, Campania e Calabria Tirrenica, con neve sull’Appennino Centrale oltre 1000-1200 metri.

Temperature massime in calo nelle zone alpine, regioni tirreniche e Sardegna.