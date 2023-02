Meteo, giovedì 2 febbraio inverno in pausa

La settima prosegue con condizioni di tempo stabile sull’Italia grazie alla presenza dell’Anticiclone delle Azzorre, proteso dall’Europa occidentale fin verso la regione alpina e il Mediterraneo centrale. Il nostro Paese però resta ancora parzialmente inserito all’interno di un flusso di correnti settentrionali, che determinano l’intensificarsi della ventilazione sulle Alpi, al Nord-Ovest e attorno alla Sardegna. In seno a tali correnti, un debole fronte freddo (perturbazione numero 1 di febbraio) in trasferimento dall’Europa centrale verso i Balcani, lambisce l’estremo Nord-Est, con nuvole addossate alle Alpi orientali e occasione per alcune nevicate sui rilievi di confine.

Sabato 4 febbraio un po’ di instabilità potrebbe interessare le regioni meridionali, lambite da un secondo debole fronte freddo (perturbazione n.2) diretto verso la Grecia e l’Egeo, mentre l’evoluzione a partire da domenica resta molto incerta. Le attuali proiezioni indicano la possibilità di un nuovo marcato e generale raffreddamento, per l’ingresso di un nucleo di aria fredda di origine artica nel cuore del mar Mediterraneo.

Le previsioni meteo per giovedì 2 febbraio

Nebbie a banchi tra basso Veneto e Polesine; nubi basse e foschie dense su Toscana, Umbria, Lazio, in generale diradamento col passar delle ore. Cielo irregolarmente nuvoloso su Sardegna, Sicilia, Calabria tirrenica e Campania. Tendenza ad un peggioramento, con alcune deboli nevicate oltre 800-1000 metri, nei settori settentrionali dell’Alto Adige e del Friuli. Nel resto del Paese tempo generalmente ben soleggiato.

Temperature massime in leggero aumento al Centro-Sud, ben oltre la norma al Nord-Ovest, con valori diffusamente intorno alla soglia dei 15 gradi. Venti di Foehn nelle valli alpine e sulle vicine pianure del Nord-Ovest; Maestrale teso nel Mare e Canale di Sardegna, che risulteranno molto mossi.

Le previsioni meteo per venerdì 3 febbraio

Nebbie di notte e al mattino su Veneto, Emilia orientale, Umbria e Toscana, in successivo dissolvimento, ma con la persistenza di nubi basse sulla Toscana. Per il resto tempo ben soleggiato, ma con nubi in aumento in Liguria e modesti annuvolamenti sulle Isole. In serata nuovo peggioramento sulle Alpi orientali, con nevicate nei settori di confine oltre 800-1000 metri. Passaggio di velature sulle regioni centro-settentrionali.

Temperature senza grandi variazioni. Venti in prevalenza deboli, salvo rinforzi da nord nelle vallate alpine e sul mar Ionio. Mari: mossi il mare e Canale di Sardegna, il Canale d’Otranto e lo Ionio orientale.