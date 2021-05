Meteo, giovedì 13 maggio atmosfera ancora instabile al Centro-nord

Giovedì 13 maggio, pur senza l’azione diretta di nuove perturbazioni, complice la latitanza dell’alta pressione, l’atmosfera sulla nostra penisola rimarrà marcatamente instabile, con numerosi improvvisi rovesci e temporali nelle ore centrali del giorno, specie al Centro-Nord; anche le temperature rimarranno leggermente al di sotto della norma in molte zone, rendendo così la giornata piuttosto fresca per il periodo.



Tra venerdì e sabato si profila un nuovo peggioramento per l’arrivo di un’altra perturbazione atlantica, la numero 8 del mese, che riporterà la pioggia su gran parte d’Italia, mentre per domenica è attesa una giornata nel complesso bella.

Previsioni meteo per giovedì 13 maggio

Giovedì prevalenza di tempo soleggiato nelle Isole Maggiori. Nuvole sul resto d’Italia: al mattino isolati piovaschi su Friuli, Venezia Giulia e regioni tirreniche; nel pomeriggio rovesci e temporali isolati su Venezie, Bassa Lombardia, Piemonte, Levante Ligure, Alta Toscana, regioni centrali adriatiche e nord della Puglia.



Temperature massime senza grandi variazioni. Venti occidentali a moderati a forti sui mari di ponente e lungo la Dorsale Appenninica.

Previsioni meteo per venerdì 14 maggio

Venerdì prevalenza di tempo bello al Sud. Nuvole sul resto d’Italia. Nel corso del giorno piogge sparse su tutte le regioni settentrionali, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Sardegna.



Temperature massime in leggera diminuzione al Nord e Sardegna; in generale stazionarie o in leggero rialzo nel resto d’Italia.