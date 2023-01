Meteo: giovedì 12 gennaio piogge sparse, vento e neve. La tendenza

Nella notte di giovedì 12 gennaio la perturbazione scivolerà rapidamente verso Sud portando qualche pioggia sulle Venezie, sulla Romagna, al Centro e in Campania. Nevicate intorno ai 700-800 metri in Val d'Aosta, Alpi di confine dell'alto Piemonte, rilievi del Friuli e tra 1000/1500 metri sull'Appennino romagnolo e quello centrale. Al mattino rasserena rapidamente su alto Adriatico e regioni centrali tirreniche, molte nubi con piogge sparse su Abruzzo, Molise, regioni meridionali e nord della Sicilia. Nevicate sull'Appennino abruzzese e molisano fino a quote di 900-1000 metri, intorno ai 1400-1600 sull'Appennino meridionale; insiste qualche nevicata in Val d'Aosta e alpi settentrionali del Piemonte. Nel pomeriggio insiste un po' di nuvolosità su Abruzzo, Molise, regioni del Sud, Sicilia, Sardegna e aree alpine ma con poche precipitazioni perlopiù concentrate sul basso Tirreno, tra Calabria meridionale e nord-est della Sicilia. Tempo prevalentemente soleggiato nel resto d'Italia. In serata migliora anche all'estremo Sud con schiarite anche ampie. Giornata molto ventosa al Centro-Sud per venti di Libeccio sullo Ionio, meridionali tra Ionio e basso Adriatico e di Maestrale altrove. Mari: da mossi a localmente agitati.

Temperature in rialzo al Nord con valori superiori alla norma e intorno ai 10-12 gradi, fino a 14-15 in Liguria; in calo sulle regioni centrali adriatiche e sul nord della Puglia, con massime intorno alla norma; senza grandi variazioni nel resto d'Italia, con valori fino a 17-19 gradi sulla Sicilia sud-orientale.

Tra venerdì 13 gennaio e il weekend pressione atmosferica in aumento con tempo stabile e temperature in crescita: la tendenza meteo

Dopo il veloce passaggio della perturbazione n.3, la pressione atmosferica dovrebbe aumentare nuovamente sul Mediterraneo e sull'Italia favorendo per i giorni successivi un tempo prevalentemente stabile e abbastanza soleggiato con temperature in crescita, in generale al di sopra della norma quasi ovunque. Nel fine settimana si profila il ritorno di cieli grigi e qualche nebbia al Nord.