Meteo, giovedì 10 bel tempo e clima mite: fino a 16-17°C al Centro-Sud

Anche in questo giovedì 10 febbraio l’alta pressione dominerà su tutta l’Europa meridionale e in particolare nel Mediterraneo centrale, garantendo all’Italia una giornata in generale stabile e soleggiata, caratterizzata da sostanziale assenza di piogge e nevicate e da temperature relativamente miti. Nell’ultima parte della settimana, invece, l’indebolimento dell’alta pressione aprirà le porte all’arrivo di correnti più umide, che riporteranno le nuvole su gran parte d’Italia, anche se in realtà le piogge saranno poche, mentre le temperature caleranno tornando gradualmente su valori normali per il periodo soprattutto al Nord.

Un peggioramento più significativo sembra ormai profilarsi all’inizio della prossima settimana quando il nostro paese verrà raggiunto, tra lunedì 14 e martedì 15, da una più intensa perturbazione, con le piogge che torneranno su gran parte d’Italia e nevicate a bassa quota sulle regioni settentrionali.

Le previsioni meteo per giovedì 10 febbraio

Foschie e nubi basse su pianure e coste del Nord, comunque senza piogge di rilievo se non la possibilità di isolate e brevi pioviggini sulla Liguria. Nel resto d’Italia giornata ben soleggiata con un cielo in prevalenza sereno.

Temperature massime in leggera diminuzione al Nord, pressoché stazionarie altrove: valori molto miti al Centro-Sud con punte fino a 16-17 gradi.

Venti in generale deboli, salvo locali rinforzi di Libeccio in Liguria con il mare fino a mosso.

Le previsioni meteo per venerdì 11 febbraio

Nuvole al Nord, Toscana, Umbria e Lazio, comunque con basso rischio di piogge. Bel tempo nel resto d’Italia. Al mattino molte nebbie su pianure del Nord, coste dell’Alto Adriatico e valli del Centro.

Temperature minime del mattino in generale aumento con valori sopra lo zero anche al Nord; massime in calo sulle aree alpine, senza grandi variazioni altrove con clima molto mite al Sud e Isole maggiori dove localmente si toccheranno punte di 17-18 gradi.

Venti in generale deboli o molto deboli, salvo moderati rinforzi di Libeccio in Liguria con il mare che resta mosso.