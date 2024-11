Meteo, fronte freddo in arrivo a fine Novembre: tornano vento, aria gelida e maltempo

Tra fine novembre e inizio dicembre le condizioni meteo sull'Italia restano movimentate. Una debole perturbazione, la numero 8, attraverserà il Nord e le regioni peninsulari tra mercoledì 27 e le prime ore giovedì 28 con effetti di scarsa entità. Nel frattempo, la massa d’aria più mite al seguito favorirà un ulteriore aumento delle temperature, destinate a mantenersi al di sopra la media, particolarmente al Sud e sulle Isole dove si potrà anche superare la soglia dei 20 gradi.

L’evoluzione a partire da giovedì 28 sera rimane tutt’ora molto incerta: un’altra perturbazione (la n.9), di origine nord atlantica, diretta verso l’Europa orientale e collegata ad un vortice depressionario ricolmo di aria fredda, tenderà a scivolare verso i Balcani tra venerdì 29 e domenica 1, coinvolgendo in parte anche l’Italia, più direttamente le regioni orientali. Ne conseguirà una breve fase instabile, un rinforzo dei venti settentrionali, un calo delle temperature e qualche fiocco di neve in Appennino sotto i 1000 m.

Le previsioni meteo per mercoledì 27

Su Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia tempo in prevalenza soleggiato. Nel resto del Paese cielo da nuvoloso a molto nuvoloso, con alcune deboli e isolate piogge su Romagna, Umbria, Toscana e Lazio, in serata anche sulle Marche e sulla Campania. Fenomeni un po’ più consistenti al mattino tra Polesine, coste venete e Friuli Venezia Giulia, ma in rapido esaurimento. Tra tardo pomeriggio e sera tendenza a rasserenamenti su regioni di Nord-Ovest, Emilia occidentale e Trentino Alto Adige.

Temperature massime in calo in Sardegna, senza grandi variazioni altrove: punte intorno o poco oltre 20 gradi al Centro-Sud e in Sicilia. Venti per lo più deboli.

Le previsioni meteo per giovedì 28

Su tutte le regioni condizioni di spiccata variabilità, con un cielo tra il poco nuvoloso e l’irregolarmente nuvoloso. Gli spazi soleggiati saranno più ampi e duraturi su Emilia Romagna, regioni adriatiche e ioniche, Sicilia e Sardegna. Occasionali e brevi piogge tra estremo levante ligure e Toscana e sulla Campania.

Dal pomeriggio tendenza a peggioramento nelle Alpi, in serata anche sull’alto Adriatico, con alcune isolate precipitazioni, nevose verso i settori di confine. Tra la notte e il mattino foschie dense, nebbie o nubi basse sulla valle padana e nelle valli del Centro. Temperature stazionarie o in lieve aumento. Venti deboli.