Meteo: freddo in pausa tra giovedì 10 e venerdì 11 marzo. La tendenza

Dopo un inizio di settimana caratterizzato da un clima decisamente invernale e un freddo pungente, con qualche debole precipitazione su parte delle regioni centro meridionali, la giornata di giovedì 10 marzo trascorrerà all'insegna di un tempo più tranquillo su quasi tutta Italia e temperature in temporaneo rialzo. Nel dettaglio, si potrà osservare un tempo generalmente soleggiato soprattutto in Sardegna e al Centro-Nord mentre al Sud e in Sicilia si avrà un cielo irregolarmente nuvoloso, specie in Puglia, Calabria e Basilicata, ma sostanzialmente senza precipitazioni di rilievo.



Temperature in aumento dappertutto. Venti in prevalenza deboli sulla Sardegna e sulle regioni centro settentrionali; moderati nordoccidentali in Sicilia; da moderati a tesi nordoccidentali in Puglia e sulla Calabria.

Mari: molto mossi l’Adriatico meridionale e l’alto Ionio, mossi Adriatico centrale e canale di Sicilia, per lo più poco mossi i restanti bacini.

La tregua dal freddo proseguirà anche venerdì 11 marzo ma nel fine settimana si profila un ulteriore calo delle temperature: la tendenza meteo

Anche la giornata di venerdì 11 trascorrerà con tempo stabile per la presenza di un campo di alta pressione. Le temperature tenderanno a calare nei valori massimi al Nord e sulle regioni Adriatiche.

Sabato 12 soffieranno ancora una volta venti freddi dai Balcani che determineranno un ulteriore calo delle temperature per tutto il fine settimana. Al momento, stando ai dati attuali, non sono previste precipitazioni di rilievo in nessuna regione con il perdurare della grave siccità al Nord.