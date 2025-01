Meteo: freddo e maltempo anche a inizio settimana. La tendenza da lunedì 13 gennaio

Anche all’inizio della prossima settimana le condizioni meteo saranno influenzate dal vortice ciclonico che si svilupperà nel weekend a ridosso dell’Italia.

I suoi effetti più intensi si faranno sentire soprattutto al Sud, mentre in gran parte del Paese insisteranno venti forti e freddi, con un clima particolarmente rigido e diffuse gelate anche in pianura al Nord.

La tendenza meteo per l'inizio della prossima settimana

Lunedì 13 gennaio la circolazione depressionaria sarà posizionata tra la Sicilia e il Nord Africa e determinerà precipitazioni ancora intense sulle regioni meridionali, in Sicilia e in parte del medio versante adriatico e della Sardegna. La permanenza di un clima particolarmente freddo per la stagione, con valori al di sotto della media, favorirà l’arrivo della neve fino a quote basse sull’Appennino meridionale. Al Nord e sul versante tirrenico del Centro il tempo sarà in generale stabile, con prevalenza di cielo sereno e qualche nuvola in particolare sulla Toscana e il Lazio. Anche in queste regioni il clima sarà ancora rigido, con temperature diffusamente al di sotto della media e intense gelate notturne anche in pianura nelle regioni settentrionali.

Su quasi tutto il Paese insisterà una ventilazione fredda e intensa, con forti venti nord-orientali e raffiche molto intense, anche oltre i 100 km orari, probabili soprattutto sull’Appennino centro-meridionale e sul versante tirrenico. I venti soffieranno in rotazione antioraria sui mari intorno alla Sicilia. I mari saranno fino ad agitati o molto agitati, con rischio di mareggiate sulle coste più esposte.

Martedì 14 gennaio il vortice ciclonico, leggermente indebolito, dovrebbe spostarsi verso la Tunisia.

Il maltempo insisterà all’estremo Sud e nelle Isole maggiori, con precipitazioni che andranno attenuandosi gradualmente ma con il rischio ancora di rovesci anche temporaleschi in particolare nel settore ionico. Il tempo sarà in miglioramento nel resto del Centro-Sud, ma con ancora della nuvolosità specialmente sul settore adriatico, mentre al Nord continueranno a prevalere cieli sereni o poco nuvolosi. I venti saranno ancora intensi, specialmente sui mari meridionali, sul Tirreno e sulle Isole. In generale il clima resterà freddo in tutta Italia, ma le temperature massime inizieranno a salire.

Per la parte centrale della settimana, tra mercoledì e giovedì, si profila una fase meteo più stabile: le temperature saranno in graduale rialzo e ci sarà più spazio a schiarite anche nelle regioni adriatiche e meridionali. Per avere conferme e conoscere maggiori dettagli su questa evoluzione seguite i prossimi aggiornamenti.