Meteo: forte maltempo nei prossimi giorni. Le zone a rischio nubifragi

Il mese di maggio sta per concludersi, per alcune regioni chiuderà esattamente come è iniziato: all’insegna dell’instabilità atmosferica e delle perturbazioni, in particolare al Nord dove il periodo si conferma eccezionalmente piovoso, in qualche caso pure da record. Da qui a venerdì 31 in programma altri due impulsi perturbati, mentre la perturbazione attualmente in transito (la n.12) lascerà qualche strascico al Centro-Sud nella giornata di oggi (mercoledì 29). Tra mercoledì notte e giovedì 30, invece, la numero 13 attraverserà il Centro-Nord, lasciando ai margini il Sud. Tra giovedì notte e le prime ore di sabato 1 giugno chiuderà le danze la n.14, molto più attiva della precedente e con obiettivo preferenziale le regioni settentrionali.

Ad oggi, infatti, si profilano nuove situazioni di potenziale criticità per fenomeni particolarmente intensi e abbondanti, con il rischio di nubifragi, in particolare sulla Lombardia e sul Veneto nella prima parte di venerdì.

Per quanto riguarda, infine il weekend del 2 giugno, l’evoluzione resta molto incerta: al momento si profila una grande variabilità, con basso rischio di precipitazioni sabato e un possibile nuovo peggioramento domenica. Nel frattempo, all’estremo Sud e sulla Sicilia sembra probabile un’intensificazione del caldo, complice la risalita di aria di matrice sub-tropicale.

Le previsioni meteo per oggi, mercoledì 29 maggio

Su Sardegna, Sicilia e Calabria meridionale tempo in prevalenza soleggiato, salvo nuvolosità innocua e passeggera. Altrove condizioni di spiccata variabilità, con alternanza di annuvolamenti e schiarite, a tratti anche ampie. In mattinata locali piogge o brevi rovesci lungo il medio e basso versante adriatico. Nel corso del pomeriggio sviluppo di rovesci o isolati temporali intorno all’Appennino centro-meridionale e nelle aree interne limitrofe. Fenomeni più occasionali nelle Alpi centro-occidentali e sull’Appennino tosco-emiliano.

Temperature massime in rialzo al Nord-Est, senza grandi variazioni altrove: massime tra 22 e 28 gradi. Venti moderati di Maestrale su mare di Sardegna e Canali delle Isole; deboli altrove, salvo rinforzi nelle aree temporalesche.

Le previsioni meteo per giovedì 30 maggio

Tra la seconda parte della notte e il mattino nuovo peggioramento tra la Lombardia e il Nord-Est, con piogge e temporali, destinati a coinvolgere anche il resto del Nord-Ovest tra il pomeriggio e la sera. Nuvolosità variabile nel resto del Paese, in diradamento sulle Isole maggiori. Da metà giornata sviluppo di rovesci o isolati temporali su alta Toscana, Appennino umbro-marchigiano e abruzzese e nelle zone interne della Puglia centrale.

A fine giornata tendenza ad una marcata intensificazione dei fenomeni al Nord, con rischio di nubifragi sulla Lombardia. Temperature massime in calo al Nord-Est, in lieve aumento al Sud e sulla Sicilia. Venti tesi di Maestrale sulla Sardegna, fino a moderati meridionali al Centro-Sud. Rinforzi durante i temporali.