Meteo: fino a venerdì 29 aprile sole e clima mite. Weekend con pioggia

La perturbazione che martedì 26 ha lambito le regioni settentrionali (la numero 8 di aprile) si è allontanata dal nostro Paese, favorendo così un generale miglioramento del tempo anche nelle regioni settentrionali.

Si apre così una breve fase, tra mercoledì 27 e venerdì 29, dominata dall’alta pressione che torna ad allungarsi sulla nostra Penisola: la parte centrale della settimana sarà quindi caratterizzata da giornate in prevalenza soleggiate, sostanzialmente senza piogge e con temperature in crescita, quasi dappertutto al di sopra della norma, con picchi piuttosto alti soprattutto all’estremo Sud. In base alle proiezioni odierne, un nuovo moderato peggioramento del tempo è probabile nel corso del weekend, con piogge che però si concentreranno più che altro al Sud.

Le previsioni meteo per mercoledì 27 aprile

Alternanza tra sole e momenti nuvolosi al Nord e zone interne del Centro, con la possibilità di isolati rovesci pomeridiani su Alpi Orientali e Appennino Centro-Settentrionale. Nel resto d’Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Venti in generale deboli. Temperature massime in crescita in gran parte d’Italia e in particolare al Nord.

Le previsioni meteo per giovedì 28 aprile

Bel tempo in tutta Italia; appena un po’ di nuvolosità innocua, a tratti, su zone alpine e pianure di Veneto e Piemonte. Venti in prevalenza di debole intensità. Temperature massime in leggero calo nelle regioni del medio e basso versante adriatico, stazionarie o in lieve crescita altrove.