Meteo: fino a sabato 28 maltempo, venti e neve! Domenica delle Palme migliora

Nell’ultima parte della settimana sull’Italia le correnti saranno prevalentemente settentrionali. L’afflusso di aria fredda iniziato giovedì 26, tuttavia, si attenuerà gradualmente nel corso del weekend.

Venerdì 27 sulle regioni centrali adriatiche cielo molto nuvoloso con piogge lungo le coste e nevicate sui rilievi al di sopra di 500-800 m; rovesci sparsi e possibili temporali in Puglia (specialmente sul lato adriatico), su Calabria e Sicilia (più intensi sul versante del basso mar Tirreno), con neve sopra 1000 m circa. Rovesci o temporali pomeridiani isolati nel sud della Sardegna.

Sul resto del Paese il tempo sarà più soleggiato. Giornata ventosa su molte regioni, in particolare per venti freddi settentrionali al Centro, nelle valli alpine per venti a carattere di Foehn, e in Sicilia per Maestrale. Temperature in calo, specialmente al Sud e in Sicilia, in molti casi al di sotto della norma.

Nel fine settimana delle Palme le temperature tenderanno gradualmente ad aumentare: la tendenza meteo

Sabato 28 saranno ancora probabili precipitazioni diffuse in Abruzzo, sul Molise, in Puglia, lungo l’Appennino meridionale, sul nord della Sicilia e sulla Calabria (specie il settore tirrenico meridionale). In Abruzzo e Molise possibili nevicate fino a 700-800 m, sopra 1000-1200 al Sud e in Sicilia. Le temperature tenderanno ad aumentare, in modo più sensibile nei valori massimi delle regioni centro settentrionali. Venti tesi settentrionali sul mare Adriatico centrale, sul basso Tirreno, fino a forti di Maestrale nei canali di Sardegna e di Sicilia.

Gli ultimi aggiornamenti modellistici suggeriscono per la Domenica delle Palme un’evoluzione verso condizioni meteo generalmente più stabili, e quindi un probabile miglioramento del tempo sulle regioni adriatiche e meridionali. Venti in probabile attenuazione e temperature in rialzo al Centro Sud. Non si esclude un possibile peggioramento a fine giornata in Sardegna e sull’estremo Nordovest.