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Meteo: fino a mercoledì 15 maltempo! Da giovedì 16 graduale miglioramento

La tendenza meteo fino a metà settimana vede condizioni di maltempo sull'Italia con temperature in calo, da giovedì 16 graduale miglioramento.
Tendenza12 Aprile 2026 - ore 10:56 - Redatto da Meteo.it
Tendenza12 Aprile 2026 - ore 10:56 - Redatto da Meteo.it

La perturbazione in arrivo sull’Italia tra oggi (domenica 12 aprile) e l’inizio della settimana si attarderà nei pressi del nostro Paese a causa della formazione di una circolazione di bassa pressione che si andrà a posizionare sui mari ad ovest della Penisola italiana, principalmente sul Tirreno. A metà settimana, tra mercoledì 15 e giovedì 16, questo vortice ciclonico scivolerà lentamente verso sud prima in direzione della Sicilia per poi allontanarsi verso il Nord africa, favorendo così un graduale miglioramento.

Nei giorni successivi la pressione atmosferica nel Mediterraneo e sull’Italia tornerà relativamente alta mantenendo lontane le piovose perturbazioni atlantiche. Le giornate risulteranno però variabili e localmente instabili nel pomeriggio sui rilievi del Nord Italia e nelle zone interne del Centro-Sud. Il clima sarà mite, da piena primavera con temperature per lo più tra 20 e 25 gradi.

Da giovedì 16 aprile si profila un graduale miglioramento ma con ancora tanta variabilità: la tendenza meteo

L'evoluzione per mercoledì 15 aprile che resta piuttosto incerta. Nello scenario più probabile la circolazione di bassa pressione dovrebbe spostarsi solo leggermente verso sud tra la Sardegna e la Sicilia mentendo ancora condizioni di maltempo in diverse regioni.

In particolare, la probabilità di piogge, anche sotto forma di rovesci o temporali, sarà maggiore in Sardegna, nelle regioni del Nord-Est, sulla Lombardia e in forma più isolata anche nelle zone interne del Centro-Sud e della Sicilia. Temperature in rialzo al Nord e in Toscana, in calo sul medio Adriatico e all’estremo Sud. Clima ovunque mite e tipico di inizio primavera. Venti moderati di Scirocco tra Ionio e Adriatico meridionale, da nord o nordest su alto Adriatico, Liguria, Toscana e Sardegna.

Giovedì 16 altra giornata all’insegna della variabilità con ancora annuvolamenti irregolari e rischio di rovesci e temporali in molte regioni. Le schiarite saranno più ampie in pianura padana, Liguria, coste dell’alto Adriatico e del Centro Italia. Maggiori annuvolamenti altrove con sviluppo, soprattutto a metà giornata, di piogge anche temporalesche su Alpi centro orientali, Appennino settentrionale e, in maniera più diffusa, nelle zone interne del Centro-Sud comprese le due Isole maggiori.

Venti generalmente deboli settentrionali al Centro-Sud. Moto ondoso in decisa attenuazione. Temperature in aumento in gran parte d’Italia con temperature massime fino a 20 gradi e oltre su gran parte del nostro territorio.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Domenica 12 Aprile ore 12:42

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