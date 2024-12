Meteo: fino a lunedì 16 vento e freddo al Sud. Poi anticiclone e caldo anomalo in montagna

La perturbazione giunta sull’Italia nei giorni scorsi, oggi (domenica 15 dicembre) si allontanerà verso sud portando una residua instabilità solo sulle regioni meridionali mentre la pressione atmosferica è prevista in aumento nelle regioni del Centro-Nord. Le temperature oscilleranno su valori intorno alle medie stagionali con un po’ di freddo e un po’ di vento che insisteranno al Sud fino a lunedì 16.

Nella prima parte della prossima settimana protagonista nel Mediterraneo e sull’Italia sarà un robusto anticiclone, accompagnato da aria più mite di origine atlantica: tra lunedì e mercoledì 18 ci attendono giornate nel complesso stabili e soleggiate, con poche nebbie ma con un peggioramento della qualità dell’aria.

Le temperature saliranno quasi dappertutto su valori al di sopra della norma con clima molto mite in montagna: lo zero termico si porterà fino a 3400 metri sulle Alpi occidentali. L’attuale tendenza, ancora incerta e da confermare, mostra la possibilità tra giovedì 19 e venerdì 20 del passaggio sull’Italia di una perturbazione.

Le previsioni meteo per oggi (domenica 15 dicembre)

Prevalenza di tempo soleggiato al Nord, nonostante la presenza delle nebbie al mattino sulla pianura padana fino alle coste del Veneto ma in graduale diradamento. Nubi sparse sulle altre regioni, ma con ampie schiarite nel pomeriggio sulle regioni centrali tirreniche, nel nord della Campania e in Sardegna. Piogge con possibili locali rovesci o temporali su Calabria e nord della Sicilia; piogge più isolate e sporadiche su Molise, centro-nord della Puglia, bassa Campania e Basilicata.

Temperature minime sottozero al Nord; massime in crescita al Nordovest, in calo sul medio Adriatico e al Sud. Venti moderati o tesi settentrionali sui mari del Centro-Sud e sulle due Isole maggiori con forte Maestrale in Sardegna e Canale di Sicilia. Mari mossi o molto mossi, fino ad agitato il mare di Sardegna.

Le previsioni meteo per lunedì 16 dicembre

Gionata soleggiata quasi ovunque. Un po’ di nuvolosità irregolare e variabile, e comunque innocua senza rischio di precipitazioni, in Molise, Puglia centro-settentrionale, Basilicata, Calabria e nord della Sicilia. Cielo sereno altrove, salvo la presenza la mattino di un po’ nebbie tra Veneto ed Emilia nord-orientale. Mattinata fredda al Centro-Nord con deboli gelate, più diffuse nelle regioni settentrionali.

Temperature massime in crescita al Nord e regioni centrali adriatiche. Mite sulle Alpi. Un po’ di freddo invernale al Sud. Venti moderati settentrionali nelle regioni meridionali e in Sicilia. Mossi i mari del Sud e intorno alle due isole maggiori.