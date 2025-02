Meteo, fino a giovedì tempo stabile poi freddo e neve

Finalmente si allontana verso la Grecia e la Turchia l’intensa perturbazione che ha interessato il Sud Italia e le nostre due Isole maggiori e responsabile dell’alluvione lampo nel comune di Messina e dei disagi in Calabria. L’alta pressione già presente e nordovest al Nord si estenderà al resto dell’Italia. Da martedì e fino a giovedì prevarranno condizioni di tempo stabile e asciutto, a parte una residua instabilità martedì all’estremo Sud tra Calabria e Sicilia ancora un po’ ai margini dell’anticiclone. Il rinforzo della pressione atmosferica favorirà il ritorno di un po’ di nebbie notturne in Pianura Padana, che però non saranno diffuse e tenderanno a diradarsi rapidamente già in mattinata. La tendenza dell’ultima parte della prossima settimana resta ancora incerta ma lo scenario più probabile sembra essere il ritorno ad una nuova fase di tempo perturbato a partire da venerdì che potrebbe coinvolgere gran parte del paese. Al momento è si potrebbe profilare l’arrivo di neve a bassa quota nelle regioni settentrionali, favorita del deciso calo termico atteso al Nord a partire da giovedì.

Previsioni meteo per martedì 4 febbraio



Un po’ di nuvolosità variabile e irregolare interesserà ancora le regioni meridionali e le due Isole maggiori ma intervallata da ampie schiarite. Nubi associate a locali rovesci di pioggia tra Calabria meridionale e Sicilia nord-orientale. Nel resto d’Italia cielo in prevalenza sereno o al più poco nuvoloso. All’alba presenza di banchi di nebbia sulla Pianura Padana occidentale ma comunque in rapido dissolvimento. Temperature mattutine in calo con valori intorno allo zero al centro-Nord e la possibilità di locali deboli gelate; massime senza grandi variazioni. Venti in prevalenza deboli, con modesti rinforzi da nord tra Adriatico e Ionio dove il mare sarà un po’ mosso; tendenti a poco mossi gli altri bacini.

Previsioni meteo per mercoledì 5 febbraio

Residua nuvolosità tra Calabria meridionale e Sicilia ma con qualche locale debole pioggia possibile solo nelle zone interne dell’isola. Tempo ben soleggiato nel resto d’Italia con cielo sereno o poco nuvoloso. All’alba possibili nebbie a banchi sulla bassa pianura padana tra Emilia, Lombardia e Piemonte. Temperature senza grandi variazioni, sia nei valori minimi del mattino che nei valori massimi del pomeriggio. Venti fino a moderati da nord o nordovest in Adriatico, Puglia e Ionio con mari ancora un po’ mossi; venti deboli e mari poco mossi altrove.