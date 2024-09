Meteo: ultimo giorno di settembre stabile. Ottobre al via con peggioramento

L’inizio di settimana sarà stabile e soleggiato al Centro-Sud mentre al Nord assisteremo ad un graduale aumento della nuvolosità, soprattutto nella giornata di martedì 1 ottobre, ma con poche piogge di rilievo. Un peggioramento più deciso è atteso per mercoledì 2 con l’arrivo della prima perturbazione di ottobre: nuvole anche al Centro-Sud, piogge diffuse e localmente intense previste soprattutto in Liguria e al Nord-Est, a fine giornata possibili anche sulle regioni del versante tirrenico.

L’evoluzione successiva resta alquanto incerta nei dettagli, ma sembra probabile che sul nostro Paese prevalga una circolazione di bassa pressione responsabile di altre fasi di maltempo anche nelle regioni centro-meridionali. Le temperature saranno altalenanti: in rialzo tra martedì e mercoledì al Centro-Sud con il ritorno di un po’ di caldo fuori stagione, di nuovo in calo nei giorni successivi a causa del peggioramento.

Le previsioni meteo per oggi (lunedì 30 settembre)

Al Nord nuvolosità variabile, a tratti anche compatta, e più insistente al Nord-Ovest; brevi e isolate piogge a ridosso delle Alpi occidentali, entro sera possibili anche in Liguria, nella notte sull’alta Toscana. Al Centro-Sud tempo soleggiato, con al più il passaggio di velature.

Temperature in ulteriore lieve calo, tranne nel medio versante adriatico e in Sardegna; ancora qualche punta di 26-27 gradi in Calabria e nelle Isole. Venti moderati o forti di Maestrale su Adriatico meridionale, Puglia e Ionio, con mari mossi o molto mossi; venti deboli e mari poco mossi altrove.

Le previsioni meteo per martedì 1 ottobre

Cielo molto nuvoloso al Nord e Toscana settentrionale con qualche pioggia in Valle d’Aosta, Alpi piemontesi e tra Levante Ligure e alta Toscana. Un po’ di nuvolosità anche tra Umbria e Marche, sereno o poco nuvoloso nel resto del Centro-Sud.

Temperature in aumento nelle regioni centro-meridionali; valori intorno ai 20 gradi al Nord, per lo più tra 22 e 26 al Centro-Sud con punte di 28-29 gradi in Sardegna e Sicilia. Venti moderati di Maestrale nel Canale d’Otranto, di Scirocco nel Canale di Sardegna, con mari mossi; venti deboli e mari calmi o poco mossi altrove.