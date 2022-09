Meteo: fine settembre con maltempo, molte piogge e rischio nubifragi

Una nuova intensa perturbazione (la numero 9 del mese) sta per raggiungere l’Italia e porterà diffuso maltempo. Tra la giornata odierna, giovedì 29 e venerdì 30 settembre sono attese infatti molte piogge, specie al Nord, regioni tirreniche e Sardegna, con la possibilità che si formino anche temporali di forte intensità: torna quindi il pericolo di violenti nubifragi e grandinate, specie nel versante tirrenico della Penisola.

Nel fine settimana è atteso invece un graduale miglioramento del tempo: sabato 1 e domenica 2 ottobre saranno infatti giornate caratterizzate da un po’ di nuvole e qualche pioggia solo al Sud, mentre al Centro-Nord il tempo risulterà in prevalenza soleggiato.

Le previsioni meteo per giovedì 29 settembre

Nuvole su gran parte d’Italia. Piogge sparse su tutto il Nord, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Sardegna e, a carattere più isolato, anche su Marche, Calabria tirrenica e Sicilia Orientale. Temperature massime in calo al Nordest, regioni tirreniche e Sardegna, con poche variazioni altrove. Ventoso per venti di Libeccio. Ancora mossi o molto mossi i mari di ponente.

Le previsioni meteo per venerdì 30 settembre

Nuvole ovunque, anche se al Sud non mancheranno le temporanee schiarite. Nel corso del giorno rovesci e temporali su gran parte del Centro-Nord, a eccezione delle coste abruzzesi e molisane; qualche rovescio o temporale anche su Campania, Sicilia e Sardegna. Temperature massime in calo in gran parte del Centro-Nord, in crescita invece al Sud.