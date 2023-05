Meteo, fine maggio ancora molto instabile. Giugno al via con il sole?

Dopo un weekend abbastanza tranquillo, si conferma che l’inizio della prossima settimana sarà ancora piuttosto instabile con rischio di piogge e temporali su molte zone del Paese, specialmente durante le ore pomeridiane e serali, per l’arrivo di una area depressionaria dalla Spagna che tenderà ad estendersi verso il Mediterraneo centro-occidentale, coinvolgendo anche l’Italia (si tratta della perturbazione la numero 8 del mese).

Le temperature saranno in linea con le medie stagionali o poco sopra e si attesteranno in generale intorno ai 25 gradi con punte di 27-28 gradi.

Tendenza meteo, giugno potrebbe iniziare con l'alta pressione

Nella seconda parte della settimana, in coincidenza con l'avvio del mese di giugno, l’attuale tendenza mostrerebbe invece un generale rialzo della pressione atmosferica con condizioni di tempo più stabile e temperature che potranno anche sfiorare i 30 gradi. Il mese di giugno, dunque, potrebbe iniziare sotto il segno del tempo stabile e soleggiato. Non dovrebbe ancora arrivare il gran caldo afoso almeno in questa fase.