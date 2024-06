Meteo, fine giugno rovente: da venerdì 28 caldo in aumento da Nord a Sud

Torna il caldo intenso: l’alta pressione sta consolidando la sua presenza sull’Italia e venerdì 28 garantirà prevalenza di tempo soleggiato e stabile in gran parte del Paese, con appena qualche temporale pomeridiano sulle zone alpine e temperature ovunque in crescita.

L’alta pressione insisterà anche nel fine settimana al Centro-Sud e Isole, dove quindi le giornate saranno soleggiate e molto calde, con la possibilità che le temperature arrivino a sfiorare i 40 gradi, specie al Sud e Isole.

Al Nord invece aumenterà l’instabilità a causa dell’arrivo di una nuova perturbazione (la numero 10 del mese). A inizio della prossima settimana le fresche correnti atlantiche al seguito della perturbazione causeranno un aumento dell’instabilità anche al Centro-Sud e una temporanea attenuazione del caldo in gran parte del Paese.

Le previsioni meteo per venerdì 28

Al mattino bel tempo ovunque. Nel pomeriggio nuvole in aumento sulle Alpi, dove è possibile qualche breve rovescio; sempre soleggiato e stabile nel resto d’Italia.

Temperature in generale aumento con valori quasi dappertutto compresi fra 28 e 34 gradi e possibili picchi fino a 35-36 gradi al Sud e Isole. Moderati venti di Maestrale su Basso Adriatico e Basso Ionio.

Le previsioni meteo per sabato 29

Inizialmente tempo bello e soleggiato in tutta Italia. Nel pomeriggio graduale aumento della nuvolosità al Nord e primi temporali su valle d’Aosta, Piemonte e Lombardia, in estensione in serata anche a Veneto, Trentino e Alto Adige; sempre tanto sole al Centro-Sud e Isole.

Apice dell’ondata di caldo afoso: temperature massime stazionarie o in ulteriore leggero aumento, quasi dappertutto comprese fra 29 e 36 gradi con picchi fino a 37-38 gradi al Sud e Isole.